Survivor kim elendi, kim gitti? 16 Mart Exxen Survivor SMS sıralaması

Seyircileri ekranlara kitleyen Survivor 2021 yarışmasında dün akşam adaya veda eden isim belli oldu. Durvivor'un 49. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler arasında iletişim oyunu oynandı. Oyundan sonra eleme konseyi toplandı ve Gönüllülerin SMS birincisi açıklandı. En az oyu alan isimin adaya veda etmesiyle bu isim internet kullanıcıları tarafındna aratılan konuların arasına girdi. Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 16 Mart Exxen Survivor SMS sıralaması detaylarını haberimizde sizin için derledik...

İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Oyuna başlamadan önce iletişim ödülü Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Çamur parkuru olan iletişim oyununda kazanan akım ailesinden gelen e-mailleri okudu. Bayrak yarışını kazanan Ünlüler seçim avantajına sahip oldu. Çekişmeli geçen oyun süreci sonrasında Ünlüler aldıkları 4 sayı ile 9-8 öne geçti. Ardından bayrak yarışı yapıldı.

İletişim oyunu bayrak yarışında Ünlülerden İsmail ve Merve, Gönüllülerden Steven ve Ayşe çıktı. İsmail'in saniye farkla atışlarıyla oyun 10'a 9 Ünlüler tarafından kazanıldı.

GÖNÜLLÜLER SMS BİRİNCİSİ, 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler iki eleme adayı belirlemişti. SMS birincisi olan kişi bu akşam belli oldu. Gönüllüler takımında arkadaşlarına göre daha fazla oy alarak SMS birincisi olan , 3. eleme adayı olarak söyledi.

KİM ELENDİ?

Dokunulmazlık oyunu sonrası Gönüllüler Aleyna Çalışkan ve Hanzade’yi eleme adayı olarak belirlemişti. Ayşe, SMS birincisi isim oldu ve 3. eleme adayı olarak Yunus Emre'yi seçti. Bu üç isim arasından en az oyu alan Yunus Emre adaya ve hayallerine veda etti.

YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak,11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Bursa’da ikamet eden Yunus Emre, 20 senedir güreş sporu ile uğraşıyor. Yıldızlar gençler Türkiye'de dereceleri olan 30 yaşındaki Yunus Emre Karabacak’ın ayrıca Kırkpınar’da 3 kere derecesi bulunuyor. Haberin devamı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

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