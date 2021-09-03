Survivor Merve Aydın bu haberle yıkıldı! Kanser tedavisi görüyordu!

Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında sunduğu Survivor yarışmasına iki kez katılarak 2013 yılında üçüncü, 2015 yılında ise ikinci olmayı başaran Merve Aydın, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kanser tedavisi gören annesi için dua istemişti. Birkaç saat sonra yeni bir paylaşım yapan Aydın, acı kaybını takipçileriyle paylaştı. Annesinin ölümüyle yıkılan Merve Aydın cenaze bilgilerini de Instagram hesabından paylaştı.

"DUA İSTİYORUM"

2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile dünyaevine giren ve bir çocuk sahibi olan Merve Aydın'ın bir süredir kanser tedavisi gören annesiyle ilgilendiği biliniyordu. Tedavi sürecinde annesini asla yalnız bırakmayan Aydın, geçtiğimiz gün de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizlerden annem için dua istiyorum" demişti.

"ANNEMİ KAYBETTİK"

Aydın bu paylaşımından saatler sonra annesini kaybettiğini yeni bir paylaşım yaparak duyurdu. "Annemi kaybettik. Annem için dua eden herkesten Allah razı olsun" diyen Merve Aydın, cenaze bilgilerini de paylaşarak, "Canım annemin cenazesi bugün Albayrak Camii'nde öğle namazını takiben kılınacaktır. Kayaşehir Şamlar Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA AİLE FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞTI

Son olarak 13 Mayıs tarihinde Instagram hesabından ailesiyle bir pozunu paylaşan Merve Aydın, sevenlerinin bayramını kutlamıştı. Ölüm haberini alan takipçileri ise Aydın'ın paylaşımının altını baş sağlığı mesajlarıyla doldurdu.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğdu. Aslen Ordulu olan Survivor Merve, Özel Doğa Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Basketbolcu bir erkek kardeşi vardır. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır.

2011 yılında İzmir'de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci oldu. Yine 2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır.

Merve Aydın kimdir? kaç yaşında? Eşi Mehmet Akif kim?