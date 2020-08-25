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  3. Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, Dj Onur Saygun ile aşk mı yaşıyor?

Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, Dj Onur Saygun ile aşk mı yaşıyor?

Survivor 2020'nin adından söz ettiren yarışmacısı Aycan Yanaç yeni bir aşk iddiası ile gündeme geldi. Tatilin tadını Çeşme'de çıkaran Yanaç'ın ismi Dj Onur Soygun ile anıldı. İddialara göre ikili tatili birlikte geçiriyor.

Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, Dj Onur Saygun ile aşk mı yaşıyor?

Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç yaz tatiline devam ediyor. Kısa bir süre önce futbolcu Sercan Yıldırım ile Çeşme'ye giden Yanaç, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. 

Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, Dj Onur Saygun ile aşk mı yaşıyor?

SURVİVOR AYCAN YANAÇ VE ONUR SAYGUN SEVGİLİ Mİ?

Adı bir çok isimle aş dedikodularına karışan Aycan Yanaç aşkı buldu. İddialara göre Yanaç Dj Onur Soygun ile aşk yaşamaya başladı.

Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, Dj Onur Saygun ile aşk mı yaşıyor?

Alaçatı'da birlikte tatil yaptıkları iddia edilen çift önceki akşam bir mekanda sabaha kadar eğlendi. İkili mekandan birlikte ayrıldı.

Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, Dj Onur Saygun ile aşk mı yaşıyor?

Aycan Yanaç'ın adı kısa bir süre önce Survivor yarışmacısı Burak ile anılmış. İkilinin birlikte tatil yapmaları Aycan Yanaç ile Burak aşk mı yaşıyor? sorularını beraberinde getirmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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