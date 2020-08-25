Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, Dj Onur Saygun ile aşk mı yaşıyor?

Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç yaz tatiline devam ediyor. Kısa bir süre önce futbolcu Sercan Yıldırım ile Çeşme'ye giden Yanaç, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.

SURVİVOR AYCAN YANAÇ VE ONUR SAYGUN SEVGİLİ Mİ?

Adı bir çok isimle aş dedikodularına karışan Aycan Yanaç aşkı buldu. İddialara göre Yanaç Dj Onur Soygun ile aşk yaşamaya başladı.

Alaçatı'da birlikte tatil yaptıkları iddia edilen çift önceki akşam bir mekanda sabaha kadar eğlendi. İkili mekandan birlikte ayrıldı.

Aycan Yanaç'ın adı kısa bir süre önce Survivor yarışmacısı Burak ile anılmış. İkilinin birlikte tatil yapmaları Aycan Yanaç ile Burak aşk mı yaşıyor? sorularını beraberinde getirmişti.