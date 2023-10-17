Suudi Arabistan devlet yetkilisi açıkladı! Umreye gitmek isteyen Türk vatandaşlarına büyük kolaylık yolda!

Suudi Arabistan hükümeti, Umre ibadetini gerçekleştirecek olan Türk vatandaşların bürokratik işlemlerini kısaltmak amacıyla yeni bir uygulamaya geçiyor. Uygulamaya göre Türk vatandaşları vizelerini online ortamda elektronik olarak alabilecek.

YAYINLAMA
Google News
Suudi Arabistan devlet yetkilisi açıkladı! Umreye gitmek isteyen Türk vatandaşlarına büyük kolaylık yolda!

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıktaki 15 Temmuz Mili İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında Türk vatandaşların Mekke ve Medine'ye gidişleri için daha üstün bir hizmet sunmak amacıyla çalıştıklarını dile getiren er-Rabia, "Dijitalleştiriyoruz ki misafirlerin haremi şerife gelişleri daha kolaylaşsın ve ziyaret daha değerli, daha dolu olsun. Umrecilere verimli hizmetleri daha üstün hizmet vermek kaliteyi artırıyor. Bu da Suudi Arabistan'ın 2030 yılıyla ilgili hedeflerimizden biridir" ifadelerini kullandı.

5 dakikada Elektronik vize!

er-Rabia, Türk vatandaşların hac ve umre ziyaretleri için yeni bir çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Bu sebeple biz Türkiye'nin elektronik ziyaret vizesi almasını katılımlarına sunuyoruz. 5 dakikadan daha kısa bir sürede bu vizeyi evden ya da herhangi bir yerden alabilecekler. Ya da Suud havalimanlarında bu vizeyi alabiliyorlar. Bu vize, sahibine Suudi Arabistan'a müteahhit yani birkaç seferlik giriş yapabilir. Ayrıca bir yıl içinde 90 gün ikamet alabiliyor. Biz düşünüyoruz ki bu vize Türk vatandaşlarına büyük bir kolaylık olacak ve Suudi Arabistan'ı, kutsal toprakları ziyaretle ilgili büyük bir kolaylık olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Suudi Arabistan'a seferler artacak

Erbaş ile görüşmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile de bir toplantı gerçekleştireceğini hatırlatan er-Rabia, şöyle devam etti:

"Yapacağımız bu çalışmalar, umrecilerin sağlıklı ve kolay bir şekilde Türkiye'den gelmelerini sağlamak üzere. Ayrıca ilan etmek istiyorum ki Suud havayollarının sefer kapasitesini yüzde 380 miktarda artıracağız. Ayrıca bugünden itibaren Ankara'dan Medine'ye seferlerimiz başlayacak. Ayrıca Gaziantep'ten Medine'ye direkt seferlerimiz başlayacak. Suud havayolları, umre seferlerinde Cidde ve Medine'ye ilave 100 sefer başlatacak. Flynas, şubat ayı itibarıyla Ankara'dan Cidde'ye direkt sefer başlatacak. Ankara'dan direkt Medine seferleri aralık ayında başlayacak."

Suudi Arabistan devlet yetkilisi açıkladı! Umre gitmek isteyen Türk vatandaşlarına büyük kolaylık yolda!

Suudi Arabistan devlet yetkilisi açıkladı! Umre gitmek isteyen Türk vatandaşlarına büyük kolaylık yolda!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kestel belediyesi, ‘Türkeye'nin en ucuz ekmeği’ projesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tanıttı
Kestel belediyesi, ‘Türkeye'nin en ucuz ekmeği’ projesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tanıttı
İsrail’den ateşkese yalanlama: "Gazze Şeridi'nde insani yardım ve yabancıların çıkışı için ateşkes yapılmadı"
İsrail’den ateşkese yalanlama: "Gazze Şeridi'nde insani yardım ve yabancıların çıkışı için ateşkes yapılmadı"
Paranın geçmediği gelenek devam ediyor: Bayburt'ta geçmişten gelen imece usulü kış hazırlıkları başladı
Paranın geçmediği gelenek devam ediyor: Bayburt'ta geçmişten gelen imece usulü kış hazırlıkları başladı
Gazzeli vatandaştan dünyaya yardım çığlığı: Yavaş yavaş ölüyoruz!
Gazzeli vatandaştan dünyaya yardım çığlığı: Yavaş yavaş ölüyoruz!
Son Haberler
İslam Memiş, altın için fiyat vererek yeni tahminde bulundu! 'O fiyatı mutlaka görecek'
İslam Memiş, altın için fiyat vererek yeni tahminde bulundu! 'O fiyatı mutlaka görecek'
Gazze'de büyük dram! Çocukların dondurma yemesi için kullanılan kamyonlar ölülerle doldu!
Gazze'de büyük dram! Çocukların dondurma yemesi için kullanılan kamyonlar ölülerle doldu!
Bakan Hakan Fidan'dan İsrail'e sert sözler: 'Yerleşimci diyorsunuz, bunun adı hırsızlıktır!
Bakan Hakan Fidan'dan İsrail'e sert sözler: 'Yerleşimci diyorsunuz, bunun adı hırsızlıktır!
Emekli astsubayların gözü kulağı mecliste! Haklarının yer aldığı kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmesini bekliyor
Emekli astsubayların gözü kulağı mecliste! Haklarının yer aldığı kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmesini bekliyor
Gazze'de siviller için verilen süre doldu! İsrail katliama mı hazırlanıyor, şimdi ne olacak?
Gazze'de siviller için verilen süre doldu! İsrail katliama mı hazırlanıyor, şimdi ne olacak?
Ali Erbaş: İsrail, Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü
Ali Erbaş: İsrail, Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü
Çok Okunanlar
BİM 17 Ekim 2023 Salı Ürün kataloğunu yayınlandı! Yiyecekten temizlik malzemesine bir çok üründe dev indirime gitti İşte o ürünler
BİM 17 Ekim 2023 Salı Ürün kataloğunu yayınlandı! Yiyecekten temizlik malzemesine bir çok üründe dev indirime gitti İşte o ürünler
Şehir merkezine inerek kafeye dalan ayıdan bir baba oğlunu son anda böyle kurtardı! O anlar kameraya yansıdı
Şehir merkezine inerek kafeye dalan ayıdan bir baba oğlunu son anda böyle kurtardı! O anlar kameraya yansıdı
Ünlü türkücü Songül Karlı annesi ile birlikte sosyal medyayı salladı! Paylaşımına beğeni yağmuru yağdı 'Taş bebek gibisin'
Ünlü türkücü Songül Karlı annesi ile birlikte sosyal medyayı salladı! Paylaşımına beğeni yağmuru yağdı 'Taş bebek gibisin'
Piyasalarda son durum ne, Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Ekim Salı Güncel fiyatlar
Piyasalarda son durum ne, Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Ekim Salı Güncel fiyatlar
Köpeklerin meskeni halinde geldi! Başıboş köpekler Süleyman Seba’nın mezarını tahrip etti
Köpeklerin meskeni halinde geldi! Başıboş köpekler Süleyman Seba’nın mezarını tahrip etti
Filistin için eller semaya kalktı! Hakkari'de vatandaşlar sabah namazında dua ettiler
Filistin için eller semaya kalktı! Hakkari'de vatandaşlar sabah namazında dua ettiler
Yorumlananlar
İsrail - Hamas savaşında kim kimi destekliyor? Dünya ülkeleri tarafını seçti!
İsrail - Hamas savaşında kim kimi destekliyor? Dünya ülkeleri tarafını seçti!
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde