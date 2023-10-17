Suudi Arabistan devlet yetkilisi açıkladı! Umreye gitmek isteyen Türk vatandaşlarına büyük kolaylık yolda!

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıktaki 15 Temmuz Mili İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında Türk vatandaşların Mekke ve Medine'ye gidişleri için daha üstün bir hizmet sunmak amacıyla çalıştıklarını dile getiren er-Rabia, "Dijitalleştiriyoruz ki misafirlerin haremi şerife gelişleri daha kolaylaşsın ve ziyaret daha değerli, daha dolu olsun. Umrecilere verimli hizmetleri daha üstün hizmet vermek kaliteyi artırıyor. Bu da Suudi Arabistan'ın 2030 yılıyla ilgili hedeflerimizden biridir" ifadelerini kullandı.

5 dakikada Elektronik vize!

er-Rabia, Türk vatandaşların hac ve umre ziyaretleri için yeni bir çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Bu sebeple biz Türkiye'nin elektronik ziyaret vizesi almasını katılımlarına sunuyoruz. 5 dakikadan daha kısa bir sürede bu vizeyi evden ya da herhangi bir yerden alabilecekler. Ya da Suud havalimanlarında bu vizeyi alabiliyorlar. Bu vize, sahibine Suudi Arabistan'a müteahhit yani birkaç seferlik giriş yapabilir. Ayrıca bir yıl içinde 90 gün ikamet alabiliyor. Biz düşünüyoruz ki bu vize Türk vatandaşlarına büyük bir kolaylık olacak ve Suudi Arabistan'ı, kutsal toprakları ziyaretle ilgili büyük bir kolaylık olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Suudi Arabistan'a seferler artacak

Erbaş ile görüşmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile de bir toplantı gerçekleştireceğini hatırlatan er-Rabia, şöyle devam etti:

"Yapacağımız bu çalışmalar, umrecilerin sağlıklı ve kolay bir şekilde Türkiye'den gelmelerini sağlamak üzere. Ayrıca ilan etmek istiyorum ki Suud havayollarının sefer kapasitesini yüzde 380 miktarda artıracağız. Ayrıca bugünden itibaren Ankara'dan Medine'ye seferlerimiz başlayacak. Ayrıca Gaziantep'ten Medine'ye direkt seferlerimiz başlayacak. Suud havayolları, umre seferlerinde Cidde ve Medine'ye ilave 100 sefer başlatacak. Flynas, şubat ayı itibarıyla Ankara'dan Cidde'ye direkt sefer başlatacak. Ankara'dan direkt Medine seferleri aralık ayında başlayacak."