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Suudi Arabistan'da namaza koronavirüs engeli! Teravih namazları 10 rekata düşürüldü!

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais tarafından yapılan duyuruda, ramazan ayında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de kılınacak teravih namazlarının, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle 20 rekattan 10 rekata düşürüldüğü bilgisi verildi.

Suudi Arabistan'da namaza koronavirüs engeli! Teravih namazları 10 rekata düşürüldü!

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais tarafından yapılan bilgilendirmede, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle Ramazan ayında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de kılınacak teravih namazlarında düzenlemeye gidildi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in de onayladığı karara göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de teravih namazları 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınacak.

SUUDİ ARABİSTAN KRALI ONAYLADI

Suudi Arabistan’da salı günü başlayacak Ramazan ayına sayılı günler kala, Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais’den teravi namazları ile ilgili açıklama geldi.

Suudi Arabistan'da namaza koronavirüs engeli! Teravih namazları 10 rekata düşürüldü!

Al Sudais, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in Kovid-19 salgını nedeni ile Ramazan ayında Mekke’de bulunan Mescid-i Haram ve Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi’de teravi namazlarının 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınmasını onayladığını duyurdu. Alınan kararın ardından iki kutsal camide kılınacak olan teravi namazlarına değinen Al Sudais, namazların ihtiyati tedbirler ve önleyici protokollere kesinlikle uygun olacağını belirtti.

Suudi Arabistan'da namaza koronavirüs engeli! Teravih namazları 10 rekata düşürüldü!

'GÜVENLİ BİR ORTAMDA İBADET İÇİN'

Al-Sudais, kararın Kral Selman'ın her iki camide de ibadet edenlerin tüm uluslararası sağlık standartlarını karşılayan güvenli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için mevcut tüm araçları kullanma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu açıkladı.
Suudi Arabistan'da toplam vaka sayısı 398 bin 435’e, toplam can kaybı ise 6 bin 754’e ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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