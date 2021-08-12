Swap nedir, ne demek? Swap anlaşması nedir, neden yapılır, ne işe yarar? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

SWAP NEDİR, NE DEMEK?

Kelime olarak "değiş-tokuş" ve "takas" anlamlarına gelen swap, finansal bir terimdir ve döviz takası işlemleri için kullanılır. Finans piyasalarında iki tarafında belirli bir zaman diliminde varlıklarına ve yükümlülüklerine bağlı olarak farklı faiz ödemelerini yahut farklı dövizleri karşılıklı olarak değiştirdikleri işlemlere swap denir.

SWAP ANLAŞMASI NEDİR?

Swap anlaşması ise karşılıklı iki ülkenin onayıyla belirli bir süre içinde varlık veya yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini ya da döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesi olarak açıklanır.

Üç tür swap işlemi yapılmaktadır. Bunlar; para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapıdır.

Para swapı işlemlerinde tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullara bağlı olarak belirli miktardaki para birimleri değiştirilir.

Faiz swapı işlemleri ise gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, aynı para biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmekte, anapara değişimi gerçekleşmemektedir.

Döviz swapı işlemleri ise gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, aynı para biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmekte, anapara değişimi gerçekleşmemektedir.

SWAP ANTLAŞMASI NEDEN YAPILIR, NE İŞE YARAR?

Swap anlaşması döviz kurundaki hareketlenmeler neticesinde ortaya çıkacak risklerin ve faiz oranlarının etkisini azaltmak amacıyla yapılır.

NE OLDU?

Güney Kore Merkez Bankası ile TCMB arasında 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar TL) kur swapı anlaşmasına varıldı. Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolarlık takas yapan TCMB'nin rezervine, yaklaşık 2 milyar dolar daha eklenecek.