Taciz iddialarıyla gündeme gelmişti: Yazar İbrahim Çolak intihar etti!

Sosyal medya üzerinden başlatılan hareket sonucu taciz iddialarıyla suçlanarak gündeme gelen 3 çocuk babası ve İhtiyar Kitabevi'nin sahibi İbrahim Çolak, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayarak intihar etti.

"GERÇEK BİR PİŞMANLIĞIM VAR"

Çolak akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" dedi.

Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım.



Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez.



Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. — İbrahim Çolak (@ihtiyarkitabevi) December 10, 2020

NE OLMUŞTU?

Twitter'da 'LeylaSalinger' isimli kullanıcı Çolak'a "Belki sizin de dilenecek bir özrünüz vardır ne dersiniz var mı öyle bir planınız?" diye sormuş, bunun üzerine Çolak "Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var" yanıtını vermişti.

'LeylaSalinger' isimli kullanıcı bunun üzerine "İnanılmaz bir arsızlık seviyesi bu tebrikler. Helallik nedir? Gencecik kadınlara erotik mesajlar gönderip onları travmatize etmenizin karşılığı hellallik mi?" diye yazmıştı. Daha sonra bu palylaşımını silen kullanıcı hesabını tamamen kapatmıştı.

Yazar İbrahim Çolak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İbrahim Çolak neden intihar etti?

ÇÖZÜM VE UYGUN SON DEĞİL

Bu mesajın ardından Yeni Şafak yazarı gazeteci İsmail Kılıçaslan, Çolak'ın intihar ettiğini sosyal medya üzerinden duyurarak, "İbrahim Çolak intihar ederek son verdi hayatına. Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiç bir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı... Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

İbrahim Çolak intihar ederek son verdi hayatına. Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiç bir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı... Çok üzgünüm. — ismail kılıçarslan (@kilicarslan_is) December 10, 2020

Bunun yanı sıra eski AK Parti Milletvekili Aydın Ünal da Çolak'ın intihar ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünal, "İbrahim Çolak dostumuzu, kardeşimizi kaybettik. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Başımız sağ olsun" diye kaydetti.

İbrahim Çolak dostumuzu, kardeşimizi kaybettik. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Başımız sağolsun. — Aydın Ünal (@_aydinunal) December 10, 2020

Yine Yeni Şafak gazetesi çalışanı Burak Doğan, paylaşımında Çolak'ın intihar ettiğini doğrulayarak cenazesinin Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini verdi.