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  3. Taciz iddialarıyla gündeme gelmişti: Yazar İbrahim Çolak intihar etti!

Taciz iddialarıyla gündeme gelmişti: Yazar İbrahim Çolak intihar etti!

Sosyal medyada başlatılan ifşa hareketinin ardından tacizle suçlanan yazarlardan biri olan İbrahim Çolak, bu suçlamaların ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir veda mesajı yayımlayarak hayatına son verdi. İntihar eden İhtiyar Kitabevi'nin sahibi Çolak'ın ölümü, edebiyat dünyasında acıyla karşılandı.

Taciz iddialarıyla gündeme gelmişti: Yazar İbrahim Çolak intihar etti!

Sosyal medya üzerinden başlatılan hareket sonucu taciz iddialarıyla suçlanarak gündeme gelen 3 çocuk babası ve İhtiyar Kitabevi'nin sahibi İbrahim Çolak, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayarak intihar etti.

"GERÇEK BİR PİŞMANLIĞIM VAR"

Çolak akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Twitter'da 'LeylaSalinger' isimli kullanıcı Çolak'a "Belki sizin de dilenecek bir özrünüz vardır ne dersiniz var mı öyle bir planınız?" diye sormuş, bunun üzerine Çolak "Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var" yanıtını vermişti.

'LeylaSalinger' isimli kullanıcı bunun üzerine "İnanılmaz bir arsızlık seviyesi bu tebrikler. Helallik nedir? Gencecik kadınlara erotik mesajlar gönderip onları travmatize etmenizin karşılığı hellallik mi?" diye yazmıştı. Daha sonra bu palylaşımını silen kullanıcı hesabını tamamen kapatmıştı.

Yazar İbrahim Çolak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İbrahim Çolak neden intihar etti?Yazar İbrahim Çolak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İbrahim Çolak neden intihar etti?

ÇÖZÜM VE UYGUN SON DEĞİL

Bu mesajın ardından Yeni Şafak yazarı gazeteci İsmail Kılıçaslan, Çolak'ın intihar ettiğini sosyal medya üzerinden duyurarak, "İbrahim Çolak intihar ederek son verdi hayatına. Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiç bir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı... Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

 

Bunun yanı sıra eski AK Parti Milletvekili Aydın Ünal da Çolak'ın intihar ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünal, "İbrahim Çolak dostumuzu, kardeşimizi kaybettik. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Başımız sağ olsun" diye kaydetti.

 

Yine Yeni Şafak gazetesi çalışanı Burak Doğan,  paylaşımında Çolak'ın intihar ettiğini doğrulayarak cenazesinin Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini verdi.  

 

Berna Akkaya
Editör


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