Edebiyat dünyasının tanınmış simalarından olan Yazar İbrahim Çolak, dün akşam kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir veda mesajı yayımlayarak intihar etti. İhtiyar Kitabevi'nin sahibi olan İbrahim Çolak'ın ölüm haberi birçok tanınmış kişi tarafından şaşkınlık ve üzüntüyle karşılanırken vatandaşlar tarafından Yazar İbrahim Çolak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İbrahim Çolak neden intihar etti? sorularının cevabı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

YAZAR İBRAHİM ÇOLAK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

51 yaşındaki Yazar İbrahim Çolak, 1969 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. 1999 depreminde iki yıl kadar İstanbul’da ikamet etti. Sonra tekrar iki yıl çocukluğunun geçtiği yerde Adapazarı’nda ikamet etti.

2003 yılından bu yana Ankara’da olan Çolak, 9 kardeşli bir aileye mensup. Uzun bir süre amatör futbol oynayan ve atletizim yapan olan yazar evli ve üç çocuk babası idi.

İbrahim Çolak, 2011 yılında Ankara Kızılay’da İhtiyar Kitabevini açtı ancak tutunamadı. 2013 yılında kapanan kitabevi, özellikle İslamcı çevrelerin uğrak mekânıydı.

İbrahim Çolak 2013 yılında Mısır ve Suriye’deki Müslümanların kendi orduları tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla “Kardeşlik Yürüyüşü” adı altında Ankara’dan İstanbul’a bir yürüyüş gerçekleştirmişti. 15 gün süren yolculuk İstanbul Fatih Camii’nde son buldu.

İbrahim Çolak, Ağustos 2016’da ise bu kez 15 Temmuz darbe girişimini protesto etmek amacıyla İstanbul’dan Ankara’ya “Demokrasi Yürüyüşü” gerçekleştirdi. Çolak yürüyüşünü Cumhurbaşkanlığı Millet Camii’nde sonlandırmıştı.

YAZAR İBRAHİM ÇOLAK NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Sosyal medyada cinsel tacizle suçlanan yazar İbrahim Çolak kendini asarak intihar etti. Hasan Ali Toptaş’ın birden fazla kadını taciz ettiğine yönelik sosyal medyada başlayan ifşalar, şair-yazar İbrahim Çolak’ın intihar etmesiyle yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

Twitter'da 'LeylaSalinger' isimli kullanıcı Çolak'a "Belki sizin de dilenecek bir özrünüz vardır ne dersiniz var mı öyle bir planınız?" diye sormuş, bunun üzerine Çolak "Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var" yanıtını vermişti.

'LeylaSalinger' isimli kullanıcı bunun üzerine "İnanılmaz bir arsızlık seviyesi bu tebrikler. Helallik nedir? Gencecik kadınlara erotik mesajlar gönderip onları travmatize etmenizin karşılığı hellallik mi?" diye yazmıştı. Daha sonra bu palylaşımını silen kullanıcı hesabını tamamen kapatmıştı.