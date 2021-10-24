Taciz polemikleri sürüyor! Yasmin Erbil babasını savundu, Ece Ronay çileden çıktı! "Baban salya sümük peşimden koşuyordu"

Şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği ses kayıtları ve mesaj görüntülerini yayınlamıştı.

Tacizle suçlanan Erbil ve Ronay arasındaki gerilim sürerken polemiklere Erbil'in kızı Yasmin Erbilde karıştı.

"TİKTOK'TA ÜNLÜ OLAN BİRİ"

Yasak Elma dizisine başlayan Yasmin Erbil Ronaya'ı hedef aldı ve "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum. Babamın yanındayım" dedi.

"SENİN BABAN BENLE UĞRAŞAMADI, SEN HİÇ BULAŞMA"

Bu açıklamayı duyan Ronay Yasmin Erbil'e sert sözlerle yanıt verdi. Ronay açıklamasında "Sen ezmeye çalışıyor olabilirsin ama baban salya sümük peşimde koşuyordu. Senin baban benle uğraşamadı bence sen hiç bulaşma" dedi.

"SEN BABANIN ABSÜRTLÜKLERİYLE ÜNLÜ OLDUN, KAPAT ÇENENİ"

Ece Ronay açıklamasının devamında ise "Bizim babamız ünlü olalım diye zorla dizilere sokmadı, paraya boğmadı. Kendi emeğimle TikTok'ta ünlü oldum. Sen de babanın absürtlükleriyle ünlü oldun. Kapat çeneni" diyerek tepkisini dillendirdi.