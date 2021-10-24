Süper Loto sonuçları 24 Ekim 2021 Pazar | 24.10.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 24 Ekim 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçlarıSivasspor 1-1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCUAntalyaspor 2-1 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCUDünyada şimdiye kadar 58 kez görüldü! Jack Dorsey'den korkutan Hiperenflasyon tahmini! "Dünyadaki her şeyi değiştirecek"Kayseri'de silahlı, bıçaklı miras kavgası: 2 kardeş ölü, 5 yaralıSekbanlık ne demek, TDK'ya göre Sekbanlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Baby Shower' partilere eleştiri: "Güya mevlit dinleyince helal oluyor"Barcelona - Real Madrid maçı canlı izle | Spor Smart canlı yayın izle linkiTaciz polemikleri sürüyor! Yasmin Erbil babasını savundu, Ece Ronay çileden çıktı! "Baban salya sümük peşimden koşuyordu"
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Taciz polemikleri sürüyor! Yasmin Erbil babasını savundu, Ece Ronay çileden çıktı! "Baban salya sümük peşimden koşuyordu"

Taciz polemikleri sürüyor! Yasmin Erbil babasını savundu, Ece Ronay çileden çıktı! "Baban salya sümük peşimden koşuyordu"

Çektiği TikTok videolarıyla ünlenen fenomen Ece Ronay klibinde Mehmet Eli Erbil'i oynatmış ve daha sonra da kendisini taciz ettiğini duyurmuştu. Gündemde büyük ses getiren olayın ardından ikili birbirlerine dava açtı. Olaya Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de dahil olunca Ece Ronay çıldırdı.

Taciz polemikleri sürüyor! Yasmin Erbil babasını savundu, Ece Ronay çileden çıktı! "Baban salya sümük peşimden koşuyordu"

Şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği ses kayıtları ve mesaj görüntülerini yayınlamıştı.

Tacizle suçlanan Erbil ve Ronay arasındaki gerilim sürerken polemiklere Erbil'in kızı Yasmin Erbilde karıştı.

"TİKTOK'TA ÜNLÜ OLAN BİRİ"

Yasak Elma dizisine başlayan Yasmin Erbil Ronaya'ı hedef aldı ve "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum. Babamın yanındayım" dedi.

"SENİN BABAN BENLE UĞRAŞAMADI, SEN HİÇ BULAŞMA"

Bu açıklamayı duyan Ronay Yasmin Erbil'e sert sözlerle yanıt verdi. Ronay açıklamasında "Sen ezmeye çalışıyor olabilirsin ama baban salya sümük peşimde koşuyordu. Senin baban benle uğraşamadı bence sen hiç bulaşma" dedi.

Taciz polemikleri sürüyor! Yasmin Erbil babasını savundu, Ece Ronay çileden çıktı! Baban salya sümük peşimden koşuyordu

"SEN BABANIN ABSÜRTLÜKLERİYLE ÜNLÜ OLDUN, KAPAT ÇENENİ"

Ece Ronay açıklamasının devamında ise "Bizim babamız ünlü olalım diye zorla dizilere sokmadı, paraya boğmadı. Kendi emeğimle TikTok'ta ünlü oldum. Sen de babanın absürtlükleriyle ünlü oldun. Kapat çeneni" diyerek tepkisini dillendirdi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT