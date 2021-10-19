Tadelle'nin uzun aradan sonra yayınladığı ilk reklam filminde oynayan oyuncu görenleri şaşırtan bir isim oldu. Tadelle reklamında kim oynuyor, gerçek adı nedir, hangi dizilerde oynuyordu? Tadelle reklamında oynayan oyuncunun gerçek adı ve biyografisi merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine Tadelle reklamında oynayan kız kimdir? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

TADELLE REKLAMINDA OYNAYAN KIZ KİMDİR?

Tadelle reklamında başarılı oyuncu Pınar Deniz oynuyor. Şu sıralar Yargı dizisiyle adından söz ettiren Pınar Deniz, Tadelle'nin yeni reklam filmiyle de karşımıza çıkıyor.

4 Kasım 1993'te Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya gelen ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüyen Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı.

Pınar Deniz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isteyenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir...

Yargı Ceylin kimdir? Pınar Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?