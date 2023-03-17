Tahıl kolidoru uzatılıyormu? BM: Tahıl Koridoru Anlaşması'nda süreklilik sağlanacak mı?

Birleşmiş Milletler (BM), Tahıl Koridoru Anlaşmasının bütünlüğünün ve sürekliliğinin sağlanması için elden gelenin en iyisinin yapılacağını açıkladı.

BM Cenevre Ofisi'nde Sözcü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.Vellucci, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasıyla ilgili son duruma ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜNÜ VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK"

AA muhabirinin, "Sizin de ifade ettiğiniz gibi Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili istişareler halen devam ediyor. Yarın (18 Mart) sona erecek anlaşmanın daha fazla uzatılmaması gibi bir ihtimal var mı?" sorusunu yanıtlayan Vellucci, "Bu görüşmelerin sonucu ve yarın anlaşmanın uzatılması ile ilgili ne olacağı konusunda spekülasyon yapmayacağız. Size söyleyebileceğimiz şey, bugün ve gerekli olduğu sürece, bu anlaşmanın bütünlüğünü ve sürekliliğini sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdır. Bu konu hakkında söyleyebileceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.

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Vellucci, Rusya makamları tarafından gelen "anlaşma 60 süreyle uzatıldı" yönündeki açıklamalara ilişkin de tarafların pozisyonlarını söyleyebileceğini belirterek, "Şu anda söyleyebileceğim tek şey görüşmelerin devam ettiğidir." değerlendirmesini yaptı.

Alessandra Vellucci, herkese açık ve herkesin okuyabileceği anlaşmanın (Tahıl Koridoru Anlaşması) uzatılmasının 120 gün süreyle öngörüldüğünü hatırlattı.

Vellucci, "Devam eden görüşmeler var ve ne olacağı konusunda spekülasyon yapmayacağız. Bu tartışmaların sonucunu ve ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

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"BM, bu istişarelere doğrudan müdahil oluyor mu?" sorusunu ise Vellucci, "Her seviyede istişarelerle ilgileniyoruz." şeklinde yanıtladı.