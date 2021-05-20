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  3. Taksim'de akıl almaz olay! Faslı turist kalabalığın ortasında çırılçıplak soyundu

Taksim'de akıl almaz olay! Faslı turist kalabalığın ortasında çırılçıplak soyundu

Taksim'de meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Faslı kadın turist kalabalığa aldırış etmeden çırılçıplak soyundu. Üzerindeki kıyafetleri çıkaran kadın Taksim Meydanı'nda bir süre gezdikten sonra polis ekipleri duruma müdahale etti.

Taksim'de akıl almaz olay! Faslı turist kalabalığın ortasında çırılçıplak soyundu

Taksim'de akıl almaz bir olay yaşandı. Madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı Turist kadın, şaşkın bakışlara aldırış etmeden çırılçıplak soyundu. Dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda çırılçıplak soyunan kadın Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında bir süre çıplak halde gezmeye devam etti.

ŞAŞKIN BAKIŞLARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Taksimde akıl almaz olay! Faslı turist kalabalığın ortasında çırılçıplak soyundu

İlk olarak dikkat çeken davranışlarda bulunan kadının ne yapmaya çalıştığına bir anlam verilemedi. İnsanların akıl sağlığının yerinde olmadığı düşüncesiyle aldırış etmediği kadın bir süre sonra tüm kıyafetlerini çıkararak soyundu.

Taksimde akıl almaz olay! Faslı turist kalabalığın ortasında çırılçıplak soyundu

Şaşkın bakışlara aldırış etmeden çıplak şekilde gezen turist kadına, çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Bir süre sonra polisin müdahale ettiği kadın kıyafetlerini yeniden giymek zorunda kaldı.

ARA SOKAKLARDA KAYBOLDU

Taksimde akıl almaz olay! Faslı turist kalabalığın ortasında çırılçıplak soyundu

Yoğun bir tepkiyle karşılaşan kadın polisin müdahalesi sonrasında koşarak uzaklaşmaya başladı. Tepkiler üzerine giyinen kadın koşarak İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında kayboldu.

Taksimde akıl almaz olay! Faslı turist kalabalığın ortasında çırılçıplak soyunduTaksimde akıl almaz olay! Faslı turist kalabalığın ortasında çırılçıplak soyundu

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