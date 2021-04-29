Tam kapanma sürecinde çocuklu aileler kreşlerin açık olup olmayacağı hakkında araştırma yapmaya başladı. Biz de haberimizde sizler için, Tam kapanmada kreşler kapalı mı, açık mı olacak? sorusunun yanıtını derledik...

TAM KAPANMADA KREŞLER KAPALI MI, AÇIK MI OLACAK?

Gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önlenemeyen vaka sayıları nedeniyle 'tam kapanma' sürecine gidildiği açıkladı. Bunun üzerine birçok merkezin mesai saati değişirken birçok işyeri ise faaliyetine ara vermek zorunda kaldı.

Bu kapsamda kısıtlamadan muaf olarak çalışmak zorunda olan ailelerin taleplerinin göz önünde bulundurulduğu Bakanlık tarafından bildirildi. Tam kapanma sürecine ilişkin kreşler hakkında Aile ve Sosyal Çalışma Bakanı Derya Yanık açıklama yaptı Söz konusu açıklamaya göre, sadece kısıtlamadan muaf olan ailelerin çocukları için Bakanlığa bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin faaliyetleri devam edecek.

Konuya ilişkin Bakan Yanık şu ifadeleri kullandı: "Bu doğrultuda Bakanlığımız tarafından izni verilen ve denetlenen özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla faaliyetlerinin devamına karar verildi."

İçişleri Bakanlığı 81 ildeki valiliğe "Görev Belgesi Düzenleme" adlı genelge gönderdi. Söz konusu genelgede, tam kapanma esnasında faaliyetine devam edecek olan iş yerlerinin çalışanlarının "Görev Belgesi" almaları gerektiği bilgisi yer aldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN VALİLİKLERE "GÖREV BELGESİ DÜZENLEME" GENELGESİ

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SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından valiliklere "Görev Belgesi Düzenleme" genelgesi!

GÖREV BELGESİ NASIL ALINIR, BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığın valiliklere gönderdiği "Görev Belgesi Düzenleme" genelgesine göre, Kabine Toplantısının ardından açıklanan 'tam kapanma' kararının ardından faaliyetine devam edecek iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları "görev belgesi" başvurusu yapmak zorunda.

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Görev Belgesi nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır?