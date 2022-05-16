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Tandem ne demek, TDK'ya göre Tandem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tandem kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tandem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tandem nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tandem kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tandem ne demek, TDK'ya göre Tandem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tandem ne demek? Tandem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tandem kelimesi. Peki tandem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tandem nedir, tandem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TANDEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tandem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tandem kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre tandem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki kişilik bisiklet
- İki kişilik yamaç paraşütüyle yapılan uçuş
- Futbolda savunmanın gerisinde görev yapan oyuncunun arkasındaki tek kişi
- Kürek sporunda ikişer kürek kullanılarak yapılan tekne yarışı kategorisi

TANDEM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tandem oynamak

TANDEM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tandem filtre, tandem paraşütü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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