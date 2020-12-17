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  3. Tandıra düşen kadın feci şekilde yandı! Kızı: Annemin et kokusunu aldım

Tandıra düşen kadın feci şekilde yandı! Kızı: Annemin et kokusunu aldım

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 54 yaşındaki Hanım Kocabay, ekmek pişirmeye çalışırken tandıra düşerek yandı. Talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken, kızı hastane girişince göz yaşları içinde, ''Annemin et kokusunu aldım" diyerek feryat etti. Tedavisine başlanan Hanım Kocabay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tandıra düşen kadın feci şekilde yandı! Kızı: Annemin et kokusunu aldım

Diliskelesi Mahallesi’nde meydana gelen acı olayda, Hanım Kocabay (54), evinin bahçesinde bulunan tandırda ekmek pişirirken bir anlık dalgınlıkla felaketi yaşadı.

Tandıra düşen 54 yaşındaki Kocabay acı içinde bağırarak yardım istedi. Sesi duyan yakınları bahçeye koşarak alevlerin arasında kalan Kocabay'ı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri Kocabay'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa bindirdi. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edilen kadının vücudunda ağır yanıklar olduğu belirlendi.

Burada Hastanede tedavi altına alınan Kocabay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KIZI ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Ambulansın arkasından hastaneye gelen Kocabaş'ın yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi. Hastane önüne gelen Kocabay’ın kızı, gözyaşlarına boğuldu. "Annemin et kokusunu aldım" diye ağlayan kızı ise yakınları güçlükle sakinleştirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Tandıra düşen kadın feci şekilde yandı! Kızı: Annemin et kokusunu aldım

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