'Söz', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Bir Bulut Olsam' gibi dizilerden tanıdığımız Burcu Binici, geçtiğimiz haftalarda rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift hakkında ortaya atılan ayrılık iddiası sevenlerini meraklandırdı. Peki Tankurt Manas ve Burcu Binici ayrıldı mı? Boşanıyorlar mı?

TANKURT MANAS VE BURCU BİNİCİ AYRILDI MI? BOŞANIYORLAR MI?

Sessiz sedasız evlenen Tankurt Manas ve Burcu Binici hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çift birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı.

Bu gelişme sonrası ayrılık iddiaları ortaya atılmaya başlandı ancak ikiliden henüz bir açıklama gelmedi. Binici ve Manas bu konudaki sessizliğini koruyor.