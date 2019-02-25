Tarihte bugün 28 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 28 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,28 Şubat günün önemi nedir, 28 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 28 Şubat'da yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 28 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 28 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
28 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|28/02/1856
|Olay
|Islahat Fermanı ilan edildi.
|28/02/1876
|Olay
|Haydarpaşa demiryolu işçileri greve çıktı.
|28/02/1881
|Doğum
|Rus yazar Fyodor Dostoyevski.
|28/02/1884
|Doğum
|Yazar Ömer Seyfettin.
|28/02/1898
|Doğum
|Futbolcu Zeki Sporel.
|28.02.1917
|Olay
|Rusya'da demokratik devrim başarıya ulaştı.
|28.02.1921
|Olay
|TBMM'de ilk bütçe kabul edildi.
|28.02.1923
|Olay
|Mustafa Kemal (Atatürk), İstanbul Belediyesince ''fahri hemşehri'' ilan edildi.
|28.02.1933
|Olay
|Berlin'de büyük Reichstag yangını çıktı.
|28.02.1937
|Olay
|Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.
|28.02.1942
|Olay
|12 Müttefik savaş gemisi Cava Denizinde batırıldı.
|28.02.1942
|Olay
|İstanbul Vezneciler'deki Zeynep Hanım Konağı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası) tamamen yandı.
|28.02.1942
|Doğum
|Rolling Stones grubundan Brian Jones.
|28.02.1943
|Olay
|İki dereceli son seçim yapıldı. 455 milletvekili içinde,14 kadın, 4 gayrimüslim ve 21 de Müstakil Grup üyesi bulunuyor.
|28.02.1945
|Olay
|Birleşmiş Milletler Beyannamesi Türkiye tarafından imzalandı.
|28.02.1949
|Olay
|İstanbul Şehzadebaşı'nda Özel Gazetecilik Okulu açıldı.
|28.02.1950
|Olay
|Güreşçi Yaşar Doğu, Lahor'da Pakistan şampiyonu Kala'yı 1 dakikada tuş etti.
|28.02.1953
|Olay
|Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması "Balkan Paktı" 1953 yılı bugün imzalandı.
|28.02.1958
|Ölüm
|İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör.
|28.02.1959
|Ölüm
|Şair Hüseyin Siret Özsever.
|28.02.1973
|Olay
|Gazeteci Rahmi Turan ile Necdet Onur, Süleyman Demirel ve eşine hakaretten mahkûm oldular.
|28.02.1977
|Olay
|Malatya'da İnönü Üniversitesi ile iki yüksek okul hizmete açıldı.
|28.02.1978
|Olay
|Kenan Evren genelkurmay başkanı oldu.
|28.02.1980
|Olay
|Döviz karşılığı askerlik yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
|28.02.1984
|Olay
|Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı19 Mayıs törenlerinde kız öğrencilerin kısa şort giymelerini yasakladı.
|28.02.1985
|Ölüm
|Sanat tarihinin Türkiye'de bir bilim dalı olarak yerleşmesine önemli katkılarda bulunan Profesör Mazhar Şevket İpşiroğlu.
|28.02.1986
|Olay
|İsveç Başbakanı Olof Palme öldürüldü. Başbakan Palme savaş karşıtı ve Üçüncü Dünya ülkeleri yanlısı bir dış siyaset izlemesi ve Vietnam'da Amerika Birleşik Devletleri müdahalesine karşı çıkışıyla biliniyordu.
|28.02.1986
|Ölüm
|Dünya Barolar Birliği başkanvekili ve İstanbul Barosu eski başkanlarından Orhan Apaydın.
|28.02.1989
|Olay
|İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın o yılki "İnsan Hakları ve Hukuk Ödülünü" açıkladı. Ödül dışkı yedirilen Yeşilyurt köylüsüne verildi.
|28.02.1990
|Ölüm
|Yassıada yargılamalarını yapan Yüksek Adalet Divanı'nın başkanı ve emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Salim Başol.
|28.02.1990
|Olay
|1989'un kasım ayında silahlı saldırıda ağır yaralanan gazeteci Kamil Başaran öldü.
|28.02.1991
|Olay
|Irak müttefiklerle ateşkes antlaşması imzaladı. Irak'ın 6 ay 25 gün süren Kuveyt'i işgali son buldu.
|28.02.1994
|Olay
|NATO, tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi
|28.02.1995
|Olay
|Sivas'ta öğrencilerin gittiği kafeteryayı tarikat üyesi 12 kişi bastı. "Oruç yiyorlar" diye sopa ve zincirlerle öğrencilere saldırdı; 7 kişi yaralandı.
|28.02.1996
|Olay
|Türkiye Büyük Millet Meclis'i Genel Kurulu'nda "öğrenci harçlarına hayır" yazılı pankart açan 12 üniversite öğrencisi tutuklandı.
|28.02.1997
|Olay
|Milli Güvenlik Kurulu muhtıra verdi; Milli Güvenlik Kurulu'nun 1997'de yaptığı toplantıda laik devlet ilkesine aykırı hareketlerin arttığına dikkat çekilerek Refahyol hükümetine bir dizi önlem önerildi. Bu toplantı MGK'nın tarihinin en uzun toplantısı oldu. 8.5 saat sürdü.
|28.02.2001
|Olay
|Ulusal Bank'a el konuldu.
|28.02.2003
|Olay
|Ankara 1 Numaralı DGM, kapatılan DEP'in 4 eski milletvekilinin yeniden yargılanma istemini kabul etti.
Etiketler : Tarihte bugün
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