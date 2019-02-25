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Tarihte bugün 28 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 28 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 28 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,28 Şubat günün önemi nedir, 28 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 28 Şubat'da yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 28 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 28 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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28 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

28/02/1856OlayIslahat Fermanı ilan edildi.
28/02/1876OlayHaydarpaşa demiryolu işçileri greve çıktı.
28/02/1881DoğumRus yazar Fyodor Dostoyevski.
28/02/1884DoğumYazar Ömer Seyfettin.
28/02/1898DoğumFutbolcu Zeki Sporel.
28.02.1917OlayRusya'da demokratik devrim başarıya ulaştı.
28.02.1921OlayTBMM'de ilk bütçe kabul edildi.
28.02.1923OlayMustafa Kemal (Atatürk), İstanbul Belediyesince ''fahri hemşehri'' ilan edildi.
28.02.1933OlayBerlin'de büyük Reichstag yangını çıktı.
28.02.1937OlayMeteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.
28.02.1942Olay12 Müttefik savaş gemisi Cava Denizinde batırıldı.
28.02.1942Olayİstanbul Vezneciler'deki Zeynep Hanım Konağı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası) tamamen yandı.
28.02.1942DoğumRolling Stones grubundan Brian Jones.
28.02.1943Olayİki dereceli son seçim yapıldı. 455 milletvekili içinde,14 kadın, 4 gayrimüslim ve 21 de Müstakil Grup üyesi bulunuyor.
28.02.1945OlayBirleşmiş Milletler Beyannamesi Türkiye tarafından imzalandı.
28.02.1949Olayİstanbul Şehzadebaşı'nda Özel Gazetecilik Okulu açıldı.
28.02.1950OlayGüreşçi Yaşar Doğu, Lahor'da Pakistan şampiyonu Kala'yı 1 dakikada tuş etti.
28.02.1953OlayTürkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması "Balkan Paktı" 1953 yılı bugün imzalandı.
28.02.1958Ölümİstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör.
28.02.1959ÖlümŞair Hüseyin Siret Özsever.
28.02.1973OlayGazeteci Rahmi Turan ile Necdet Onur, Süleyman Demirel ve eşine hakaretten mahkûm oldular.
28.02.1977OlayMalatya'da İnönü Üniversitesi ile iki yüksek okul hizmete açıldı.
28.02.1978OlayKenan Evren genelkurmay başkanı oldu.
28.02.1980OlayDöviz karşılığı askerlik yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
28.02.1984OlayMilli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı19 Mayıs törenlerinde kız öğrencilerin kısa şort giymelerini yasakladı.
28.02.1985ÖlümSanat tarihinin Türkiye'de bir bilim dalı olarak yerleşmesine önemli katkılarda bulunan Profesör Mazhar Şevket İpşiroğlu.
28.02.1986Olayİsveç Başbakanı Olof Palme öldürüldü. Başbakan Palme savaş karşıtı ve Üçüncü Dünya ülkeleri yanlısı bir dış siyaset izlemesi ve Vietnam'da Amerika Birleşik Devletleri müdahalesine karşı çıkışıyla biliniyordu.
28.02.1986ÖlümDünya Barolar Birliği başkanvekili ve İstanbul Barosu eski başkanlarından Orhan Apaydın.
28.02.1989Olayİstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın o yılki "İnsan Hakları ve Hukuk Ödülünü" açıkladı. Ödül dışkı yedirilen Yeşilyurt köylüsüne verildi.
28.02.1990ÖlümYassıada yargılamalarını yapan Yüksek Adalet Divanı'nın başkanı ve emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Salim Başol.
28.02.1990Olay1989'un kasım ayında silahlı saldırıda ağır yaralanan gazeteci Kamil Başaran öldü.
28.02.1991OlayIrak müttefiklerle ateşkes antlaşması imzaladı. Irak'ın 6 ay 25 gün süren Kuveyt'i işgali son buldu.
28.02.1994OlayNATO, tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi
28.02.1995OlaySivas'ta öğrencilerin gittiği kafeteryayı tarikat üyesi 12 kişi bastı. "Oruç yiyorlar" diye sopa ve zincirlerle öğrencilere saldırdı; 7 kişi yaralandı.
28.02.1996OlayTürkiye Büyük Millet Meclis'i Genel Kurulu'nda "öğrenci harçlarına hayır" yazılı pankart açan 12 üniversite öğrencisi tutuklandı.
28.02.1997OlayMilli Güvenlik Kurulu muhtıra verdi; Milli Güvenlik Kurulu'nun 1997'de yaptığı toplantıda laik devlet ilkesine aykırı hareketlerin arttığına dikkat çekilerek Refahyol hükümetine bir dizi önlem önerildi. Bu toplantı MGK'nın tarihinin en uzun toplantısı oldu. 8.5 saat sürdü.
28.02.2001OlayUlusal Bank'a el konuldu.
28.02.2003OlayAnkara 1 Numaralı DGM, kapatılan DEP'in 4 eski milletvekilinin yeniden yargılanma istemini kabul etti.

 

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