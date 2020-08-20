Tartışmaya neden olmuştu! Hasan Bülent Kahraman İBB'deki görevinden istifa etti

Dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel faaliyetlerine yön verecek olan Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyeleri duyurulmuştu.

Kenan Kocatürk, Rumeysa Kiger, Özlem Ece, Yekta Kopan, Levent Erden, Mert Fırat, Harun Tekin ve Saffet Emre Tonguç gibi alanında ünlü isimlerin bulunduğu kurulda akademisyen Hasan Bülent Kahraman da bulunuyordu.

Daha önce bir kesimin tepkisini çeken yazılar yazan Hasan Bülent Kahraman'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu’nda yer alması tepkiye neden olmuştu..

HASAN BÜLENT KAHRAMAN İSTİFA ETTİ

OdaTV’nin haberine göre, Kahraman’ın Kültür Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek, görevinden istifa ettiği öğrenildi.

HASAN BÜLENT KAHRAMAN KİMDİR?

Hasan Bülent Kahraman, 1 Eylül 1957’de Kars’da dünyaya geldi.

Hasan Bülent Kahraman, ilköğerenimine Kars’ta başladı fakat Ankara’da tamamladı.

Kahraman Ankara Koleji’nin orta ve lise bölümlerini bitirdi:

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ekonomi dalında yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi dalında doktora yapan Kahraman, Hacettepe, ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Princeton Üniversitesinde’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Kahraman, 1977 yılından itibaren bağımsız yazar, sanat eleştirmeni, küratör ve kültür eleştirmeni olarak çalışmalarını sürdürmekte.

Hasan Bülent Kahraman, 1992 ve 1996 yılları arasında Kültür Bakanlığı Başdanışmanı, 1992 ve 1993 yılları arasında Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Uzun yıllar Radikal Gazetesi’nde yazdı.

1992-2005 yılları arasında Eczacıbaşı İstanbul Kültür Sanat Vakfı Danışma Kurulu İstanbul Bienali Danışma Kurulu üyeliği de bulundu. 2010’dan bu yana Contemporary Istanbul Genel Koordinatörü ve İcra Kurulu, Akbank Sanat Danışma Kurulu ve Sakıp Sabancı Müzesi İcra Kurlu Üyesi.

TÜSES, SODEV, Tarih Vakfı, Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği ve Middle East Studies Association of North America üyesi olan Kahraman, günümüzde Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanıdır. 2015 yılında Brüksel’de gerçekleştirilen Europalia Festivalinin Sanat Direktörlüğünü yapmıştır.