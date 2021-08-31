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  3. Tayfun Paşaoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

Tayfun Paşaoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından rütbesi Tuğamiralliğe yükseltilen Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Serkan Tezel, şu sıralar internette sıkça aratılmaya başladı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Tayfun Paşaoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

Tayfun Paşaoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. İşte tüm detaylar...

TAYFUN PAŞAOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yaş ve nereli olduğu bilinmeyen Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu'nun rütbesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımladığı karar ile Tuğamiralliğe yükseltildi.

Tayfun Paşaoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Tayfun Paşaoğlu'nun evli olup olmadığıyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

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