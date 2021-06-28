Taylan Antalyalı'nın "powered by pride" tişörtü VAR Odası'nı karıştırdı! Emre Bol ve Turgay Demir'den olay sözler

UERO 2020'de Türkiye'nin elenmesinin ardından tatile çıkan Galatasaraylı orta saha futbolcu Taylan Antalya'nın tatildeyken çektiği bir fotoğrafta LGBT'yi temsil eden "powered by pride" yazılı tişört giymesi TV 100'de Ertem Şener'in sunduğu VAR Odası programında çokça tartışıldı.

TURGAY DEMİR: GAY OLABİLİRSİN AMA REKLAMINI YAPAMAZSIN

Yorumculardan Turgay Demir, Taylan Antalyalı hakkında," Taylan kardeşim, gay olabilirsin, bu beni ilgilendirmez. Gay arkadaşların vardır bu da beni ilgilendirmez. Ama sen bunun reklamını yapamazsın. " dedi.

EMRE BOL: ÇOCUKLARI BAŞKA ŞEYLERE ÖZENDİRİRSİN

Gazeteci Emre Bol ise," Genç çocuklar seni örnek alarak büyüyorlar. Sen gidip de böyle bir T-shirt giyersen o çocukları başka şeylere de özendirirsin." değerlendirmesinde bulundu.

Bışar Özbey ise Taylan için, "Ben Taylan’ın onun anlamını bilmediğini düşünmüyorum, bilerek giymiştir, iyi de yapmıştır, aslanım benim." diye konuştu.

Emre Bol ise," Burası Müslüman bir ülke kardeşim." şeklinde çıkış yaptı.

Bişar Özbey ise bunun ahlaksızlık olmadığını ifade ederek," Bunu ahlaksızlık olarak gören zihniyet ile savaşmamız lazım." dedi.

ERTEM ŞENER: TAYLAN ÇOK DELİKANLIDIR

Ertem Şener ise , "Taylan çok delikanlıdır. Şüphesi olan Taylan'ın yanına gitsin." ifadelerini kullandı.

DENİZ ATEŞ BİTNEL: HELAL OLSUN TAYLAN SANA

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel ise," Bu bir hormonal hastalık da olabilir, rahatsızlık da olabilir. Ama sen söylerken yargılıyorsun. İnsanların insanları yadırgamasına karşıyım diyor Taylan, bununla ilgili duruş sergilemiş, helal olsun Taylan sana, alkışlıyorum. " şeklinde konuştu.

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