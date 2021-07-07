Taze aşıklar Asmalımescit'te! Birce Akalay yeni sevgilisi Erdem Hamza ile ilk kez görüntülendi!

Bir süredir birlikte olduğu Fatih Saylan ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Birce Akalay, yeni bir aşka yelken açarak mimar olan Erdem Hamza ile ilişkiye başladı.

Asmalımescit'te bulunan bir mekanda arkadaş grubuyla sohbet eden çiftin birbirlerine aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı.

"O KONULARI KONUŞMAYALIM"

Mekandan çıkarken basın mensuplarına selam vererek aracına binen Birce Akalay, Erdem Hamza ile ilişkisinin sorulması üzerine "Teşekkürler, hiç o konuları konuşmayalım." diyerek oradan uzaklaştı. Akalay'ın açıklama yaptığı sırada aracın içinde bulunan Hamza ise yüzünü gizledi.

Akalay, geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı Fasih Saylan ile yollarını ayırdığını açıklamasının ardından "Hala arkadaşız ama ilişkimizi sonlandırdık. Çok eski dostuz zaten" demişti.

Muhabirlerin evlenmek isteyip istemediklerini sormalarına ise "Hayır" cevabını veren Akaly'ın yeni ilişkisinin ciddiyeti merak konusu oldu.

İKİ KEZ EVLENDİ

37 yaşındaki güzel oyuncu, 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Murat Ünalmış ile hayatını birleştirmiş ancak 2012 yılında ise boşanmıştı.

2014 yılında ise bir dönem aynı dizide rol aldığı Sarp Levendoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Daha önce iki kez ayrılığın eşiğinden dönen ikili, üçüncü kararlarından geri adım atmamıştı.

Birce Akalay'ın sevgilisi kimdir? Erdem Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?