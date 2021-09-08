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TBF eski asbaşkanı Hüsamettin Topuzoğlu hayatını kaybetti!

Türk basketbolunda acı bir kayıp daha yaşandı. Ülkemizin basketboldaki duayen isimlerinden TBF eski Asbaşkanı ve Hakem Eğitim Sorumlusu Hüsamettin Topuzoğlu’nun hayatını kaybetti.

TBF eski asbaşkanı Hüsamettin Topuzoğlu hayatını kaybetti!

Türkiye'nin önemli spor insanlarından olan ve basketbolumuza yön veren Hüsamettin Topuzoğlu'nun hayatını kaybettiği bilgisi tüm basketbol camiasını yasa boğdu. TBF eski Asbaşkanı ve Hakem Eğitim Sorumlusu olan Topuzoğlu, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları gibi birçok organizasyonda sayısız final maçı yönetmişti. 

TBF TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), federasyon eski asbaşkanı ve hakem eğitim sorumlusu Hüsamettin Topuzoğlu için resmi sitesinden başsağlığı mesajı yayımladı.

TBF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk basketbolunun duayen isimlerinden; olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında sayısız final maçı yönetmiş, eski TBF Asbaşkanı ve Hakem Eğitim Sorumlusu Hüsamettin Topuzoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Cenazenin bugün Ayvalık Şehitler Camisi'nde kılınacak ikindi namazını müteakip toprağa verileceği belirtildi.

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