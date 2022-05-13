Tebaa ne demek, TDK'ya göre Tebaa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tebaa ne demek? Tebaa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tebaa kelimesi. Peki tebaa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tebaa nedir, tebaa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEBAA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tebaa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tebaa kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tebaa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uyruk



TEBAA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şüphesiz tebaasını mesut eden, koruyan bir kral da değerli bir insandır.

