Tek Gün Oruç Tutulur Mu? Oruç Ne Zaman Tutturulur?

İslam aleminin en çok merak ettiği konular arasında beş farz ibadetin yapılışı merak edilmektedir. Dinimizde oruç tutmak emredilmiştir. Oruç tutmanın yasaklandığı ve hoş olmadığı günlerde bulunmaktadır. Peki dinimizde tek gün oruç tutulur mu? Oruç ne zaman tutturulur? Oruç tutmak için uygun olmayan günler var mı? İşte, merak edilen soruların cevabı...

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Tek Gün Oruç Tutulur Mu? Oruç Ne Zaman Tutturulur?

Dinimizde oruç tutmak için tavsiye edilen ve farz olan günler olduğu gibi oruç tutmanın yasak edildiği ve tenzihen mekruh olduğu günlerde açıklanmıştır. Tek gün oruç tutulması uygun mu? oruç ne zaman tutturulur? Oruç ibadetine ilişkin merak edilen tüm sorular ve yanıtları haberimizde...

Oruç Ne Zaman Tutturulur?

Oruç tutmanın farz ve çok sevap olduğu günler belirtilmiştir. Ramazan ayın da oruç tutmak farzdır. Bunun yanı sıra üç ayların ikisi Recep ve Şaban aylarında da oruç tutmanın çok sevap olduğu belirtilmiştir. Kandil günlerinde, Kadir Gecesi oruç tutmak sevap olarak açıklanmıştır. Ayrıca arife günlerinde oruç tutmak ve şükür ederek nafile ibadet yapmak çok sevaptır. Zilhicce ayında ilk 9 gün oruç tutmak sevaptır. Muharrem ayında tutulan orucun çok faziletli olduğu belirtilmiş. Zilhicce ayının son günü ve Muharrem ayının birinci günü oruç tutmuş olan kişiler için “o yılın tamamında oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur” ifadesi yer almıştır. Şevval ayında 6 gün art arda oruç tutmak bir müslümanın yeni doğmuş gibi günahsız olmasına vesiledir. Ayrıca dinimizde her ay 3 gün oruç tutmak ve haftanın pazartesi ile perşembe günlerini oruçlu geçirmek sevap olarak belirtilmiştir.

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Hangi Günler Tek Gün Oruç Tutulmaz?

Peygamber efendimiz tarafından iki vakitte oruç tutulmaması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Oruç ne zaman tutturulur ve ne zaman tutulmaz dinimizce açık bir şekilde belirtilmiştir. Ramazan Bayramı’nın birinci günü ve Kurban Bayramı günlerinde oruç tutmak dinimizce yasaklanmıştır. Ayrıca cuma günleri tek gün oruç tutmak tenzihen mekruh olarak sayılmaktadır. Cuma günleri oruç tutanların ya bir gün evveli ya da bir gün sonrası oruç tutması gerekir. Bunun sebebi Cuma gününün Müslümanlar için haftalık bayram kabul edilmesidir.

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Cuma Günü Oruç Tutulabilir Mi?

Oruç tutulması mekruh olan Bayram günleri dışındaki günlerde oruç tutmak caizdir. Ancak sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak tenzihen mekruh görülmüştür. Peygamber Efendimiz (s.a.s.); ”Kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir” buyurmuştur (Ebû Davud, ”Savm”, 50). Buna göre, Cuma günü, kazaya kalan veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur.

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İslamda Tek Gün Oruç Tutulur Mu?

Farz ve vacip oruçları, sadece cuma günü veya cumartesi günü tek gün olarak tutmak mekruh olmaz. Bu nedenle kaza borcu olanların veya adağı bulunanların, haftanın istediği günü oruçlarını tutmalarının bir sakıncası olmaz.

Orucun Zamanı Hangi Vakitler Arasındadır?

Oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar denir.

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