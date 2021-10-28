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Tekessür ne demek, TDK'ya göre Tekessür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tekessür kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tekessür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tekessür nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tekessür kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tekessür ne demek, TDK'ya göre Tekessür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tekessür ne demek? Tekessür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tekessür kelimesi. Peki tekessür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tekessür nedir, tekessür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEKESSÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tekessür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tekessür kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tekessür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çoğalma, artma

TEKESSÜR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tekessür etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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