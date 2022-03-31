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  3. Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2022 | 2+1, 3+1 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, kazananlar isim listesi

Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2022 | 2+1, 3+1 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, kazananlar isim listesi

Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2022 başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TOKİ'ye başvuru yapanlar, Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2022, 2+1, 3+1 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, kazananlar isim listesi soru başlıklarını arama motorlarında sıkça araştırdı.

Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2022 | 2+1, 3+1 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, kazananlar isim listesi

Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2022 | 2+1, 3+1 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, kazananlar isim listesi başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak edildi. Haberimizde, merak edilen soru ve konu başlıklarını sizler için derledik. İşte haberin detayları...

Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2022 | 2+1, 3+1 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, kazananlar isim listesi

TEKİRDAĞ ÇORLU TOKİ KURA SONUÇLARI 2022

Tekirdağ Çorlu TOKİ konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Başvuru yapan kişiler, Çorlu TOKİ konutlarının kura çekilişi noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2+1 73 konut için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. Tekirdağ Çorlu TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi yayınlandı.

Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2022 | 2+1, 3+1 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, kazananlar isim listesi

TEKİRDAĞ ÇORLU TOKİ 2+1, 3+1 KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Tekirdağ Çorlu TOKİ'den ev kazanan hak sahipleri kuranın kendilerine çıkıp çıkmadığını başvuru sorgulama ekranından öğrenebilirler. Başvuru yapanlar, Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçlarını TOKİ sitesi üzerinden ve e- devlet üzerinden öğrenebilirler. 

KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TEKİRDAĞ ÇORLU TOKİ KURA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

Tekirdağ Çorlu TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinin isimleri şöyle;

Recia Akkaya

Yunus Er

Engin Ustaoğlu

Özgür Çelik

Şeyma Öztürk

Murat Sarı Alioğlu

Şenol Güldal

Volkan Baki

Burcu Aslan

Eda Dündar

Mehmet Dağlı

Dursun Sevim

Ünzile Aktaş

Gülkan Zengin

Yağmur Kuzgun

Nurten Doğan

Metin Sürücü

Hakan Çakan

Melike Çelik

Aynur Örten

Kaan Gül

Seçin Adak

Coşkun Davarcı

Serkan Özgür

Süleyman Ulus

Hatice Karaca

Havva Akyol

Hakan Baki

Hatice Tunizlar

Yeşim Aydoğan

Zeki Uzundere

Cemile Musaoğlu

Yıldız Kütük

Ümran Güneş

Veli Aslan

Esma Atlı

Gülcan Avcı

Ender Eşit

Serhat Yeni

Emin Resul Tolu

Naile Çengel

Sedat Ergül

Deniz Sözbil

Gülcan Ayık

Hasan Savan

Vahide Yıldırım

Ömer İşkorkutan

{TITLE_STRIP}TOKİ'den indirim kampanyası! Başvurmayan çok şey kaçırır! Yüzde 10 ile yüzde 22 arasında indirim var

{TITLE_STRIP}Ev sahibi olmak isteyenlere fırsat! TOKİ'den sıfır faizli konut kredisi!

 

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