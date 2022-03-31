Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2022 | 2+1, 3+1 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, kazananlar isim listesi
Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2022 başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TOKİ'ye başvuru yapanlar, Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2022, 2+1, 3+1 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, kazananlar isim listesi soru başlıklarını arama motorlarında sıkça araştırdı.
Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2022 | 2+1, 3+1 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, kazananlar isim listesi başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak edildi. Haberimizde, merak edilen soru ve konu başlıklarını sizler için derledik. İşte haberin detayları...
TEKİRDAĞ ÇORLU TOKİ KURA SONUÇLARI 2022
Tekirdağ Çorlu TOKİ konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Başvuru yapan kişiler, Çorlu TOKİ konutlarının kura çekilişi noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi neticesinde kurada ismi çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2+1 73 konut için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. Tekirdağ Çorlu TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi yayınlandı.
TEKİRDAĞ ÇORLU TOKİ 2+1, 3+1 KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Tekirdağ Çorlu TOKİ'den ev kazanan hak sahipleri kuranın kendilerine çıkıp çıkmadığını başvuru sorgulama ekranından öğrenebilirler. Başvuru yapanlar, Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçlarını TOKİ sitesi üzerinden ve e- devlet üzerinden öğrenebilirler.
KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TEKİRDAĞ ÇORLU TOKİ KURA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ
Tekirdağ Çorlu TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinin isimleri şöyle;
Recia Akkaya
Yunus Er
Engin Ustaoğlu
Özgür Çelik
Şeyma Öztürk
Murat Sarı Alioğlu
Şenol Güldal
Volkan Baki
Burcu Aslan
Eda Dündar
Mehmet Dağlı
Dursun Sevim
Ünzile Aktaş
Gülkan Zengin
Yağmur Kuzgun
Nurten Doğan
Metin Sürücü
Hakan Çakan
Melike Çelik
Aynur Örten
Kaan Gül
Seçin Adak
Coşkun Davarcı
Serkan Özgür
Süleyman Ulus
Hatice Karaca
Havva Akyol
Hakan Baki
Hatice Tunizlar
Yeşim Aydoğan
Zeki Uzundere
Cemile Musaoğlu
Yıldız Kütük
Ümran Güneş
Veli Aslan
Esma Atlı
Gülcan Avcı
Ender Eşit
Serhat Yeni
Emin Resul Tolu
Naile Çengel
Sedat Ergül
Deniz Sözbil
Gülcan Ayık
Hasan Savan
Vahide Yıldırım
Ömer İşkorkutan
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