Tekirdağ'da korkulu dakikalar! Servis otoparkındaki 5 araç alev alev yandı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde araç bakım servisinin otoparkında duran 5 araç aniden alev alev yanmaya başladı.

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Tekirdağ'da korkulu dakikalar! Servis otoparkındaki 5 araç alev alev yandı!

İstanbul yolu üzeri Önerler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servise bakım için getirilen park halindeki arızalı 5 araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görevlinin olayı fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Tekirdağ'da korkulu dakikalar! Servis otoparkındaki 5 araç alev alev yandı!

ARAÇLARDA AĞIR HASAR VAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun bir mücadele verdikten sonra yanan araçların sönmesini sağladı. Yanan 5 araç büyük çağlı hasarlar meydana geldiği söylenirken, jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Tekirdağ'da korkulu dakikalar! Servis otoparkındaki 5 araç alev alev yandı!

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