Tekirdağ'da korkulu dakikalar! Servis otoparkındaki 5 araç alev alev yandı!

İstanbul yolu üzeri Önerler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servise bakım için getirilen park halindeki arızalı 5 araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görevlinin olayı fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

ARAÇLARDA AĞIR HASAR VAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun bir mücadele verdikten sonra yanan araçların sönmesini sağladı. Yanan 5 araç büyük çağlı hasarlar meydana geldiği söylenirken, jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.