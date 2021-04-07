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  3. Tekirdağ'da Otizmli çocukların annelerinin yazdığı mektuplar sergilendi

Tekirdağ'da Otizmli çocukların annelerinin yazdığı mektuplar sergilendi

Otizmli çocuklara sahip annelerin otizm ile mücadele konusunda yazdığı 59 mektup, Tekirdağ'da sergilendi.

Tekirdağ'da Otizmli çocukların annelerinin yazdığı mektuplar sergilendi

Avrupa Birliğince (AB) desteklenen "Otizmli Çocukların Annelerinden Mektup Var" projesi kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden anneler, otizmli çocuklarını yetiştirirken verdikleri mücadeleleri anlatan mektuplar yazdı.

59 MEKTUP ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE SERGİLENİYOR 

Annelerin yazdığı 59 mektup, kentte bir alışveriş merkezinde sergileniyor.

Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Açık, sergide yaptığı konuşmada, otizmle ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Geçen yıl açıklanan son verilere göre dünyaya gelen her 54 çocuktan birinin otizmli olduğunu belirten Açık, şöyle konuştu:

"Yani risk giderek artıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen mektuplarda çeşitli mücadele yöntemleri, talepler ve öneriler yer alıyor. Bu konular grafiklerle analiz edilerek kitaba konuldu. Bu kitabın amacı tek kişi ile yapılan mücadeleleri bir araya getirerek, annelerin gereksinimlerini ve tabi ki çocukların gereksinimlerini toplumda ve kamuoyu otoriteleri tarafından görünür kılmak."

Çocukları otizmli olan annelerin mektuplarının yer aldığı sergi, gün boyu açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

 

Tekirdağ'da Otizmli çocukların annelerinin yazdığı mektuplar sergilendi

Tekirdağ'da Otizmli çocukların annelerinin yazdığı mektuplar sergilendi

Tekirdağ'da Otizmli çocukların annelerinin yazdığı mektuplar sergilendi

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