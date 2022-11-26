Tekirdağ'da sahte doktor skandalı! Bir yıl hastanede çalıştı ameliyata girdi! Bakın gerçek nasıl ortaya çıktı

Skandal olayın yaşandığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde görev yapan doktor asistanı, bölümünün sorumlu doktoruna çocuk doktoru A.Ö.'nün Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda 81 puan aldığını söyledi. Durumdan şüphelenen sorumlu doktor, sorular sorduğu A.Ö.'nün çelişkili ifadeleri sonrası durumu hastane yönetimi ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.

EVİNDE YAPILAN ARAMA ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçen emniyet güçler, Ö.A.'nın evinde yaptığı aramada, sahte üniversite kimlikleri, sahte doktor kimlikleri, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimliklerin yanı sıra ameliyat kıyafetleri ve dönem birincisi olduğuna dair sahte plaketler ele geçirdi.

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SAHTE DOKTOR HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Gözaltına alınan Ö.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu çerçevesinde sahtekarlık suçlamasıyla zanlı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde yaklaşık bir yıldır kendini doktor olarak tanıtan sahte doktor A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AMELİYATA BİLE GİRMİŞ

Çerkezköy Devlet Hastanesi yönetimine kendini Çapa Tıp Fakültesi’ni bitirmiş genç bir kadın doktor olarak tanıtan A.Ö.’nün hastane acilinde, servislerde doktorlar ve sağlık çalışanlarına yaklaşık bir yıldır hastanenin doktoruymuş gibi davrandığı öğrenildi. A.Ö.’nün yakın çevresinde ve sosyal medya hesaplarında Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde çekildiği iddia edilen ameliyat anına ait görüntüleri de paylaştığı iddia edildi.

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EK SORUŞTURMA KARARI

Öte yanan Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde yaşanan sahte doktor olayına ilişkin ihmali bulunanlar hakkında da ek soruşturma başlattı.