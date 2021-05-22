Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Adı : Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplar

Meslek Grubu : Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörler

Meslek Birim Grubu : İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, tekstil bitim işlemlerinde (yıkama, kurutma, dekatür, sanfor, şardon, taşlama, dinkleme, kalandır, zımpara vs.) kullanılan makinelerde görev yapan operatörleri sevk ve idare eden, makine çalışma ayarlarını kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bitim İşleri Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak,

d) Günlük iş organizasyonunu yapmak, iş akışını planlamak,

e) Operatörlerin makinelere dağılımını yapmak,

f) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek,

g) Birlikte çalıştığı kişilere mesleği ile ilgili eğitim vermek,

h) Üretim performansını, makine üretim performansını, operatör performansını kontrol etmek,

i) Makinenin üretime hazırlanma sürecini kontrol etmek,

j) Beslenecek kumaşı kontrol etmek,

k) Makinenin ayarlarını kontrol etmek,

l) Makineye su ve kimyasalın verilmesini kontrol etmek,

m) Kumaş özelliklerini kontrol etmek,

n) Yaş bitim işlemleri için yapılan hazırlıkları kontrol etmek,

o) Ürünlerin makineye yüklenme sürecini kontrol etmek,

p) Topsların/bobinlerin makineye beslenmesini, boinlerin etiketlenmesini, kumaşların makineye beslenmesini kontrol etmek,

q) Makinenin üretimini, mamul kumaşın kalitesini, numune alınmasını, bobinleri/topsları kontrol etmek,

r) Makinenin boşaltılmasını kontrol etmek

s) Sorumluluğundaki makineleri kontrol etmek

vb. işlemleri yerine getirir

Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti) mesleği için “1114.23” kod olarak kullanılır iken Ahşap Ev İmalatçısı mesleği için “7115.28” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) Meslek Kodu “3122.30” olarak belirlenmiştir.

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