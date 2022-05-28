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Tembul ne demek, TDK'ya göre Tembul kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tembul kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tembul ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tembul nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tembul kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tembul ne demek, TDK'ya göre Tembul kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tembul ne demek? Tembul TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tembul kelimesi. Peki tembul ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tembul nedir, tembul kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEMBUL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tembul kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tembul kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre tembul kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hindistan'da yetişen, tırmanıcı bir tür biber ağacı (Piper betle)

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