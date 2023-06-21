Temsilcilerimizin Avrupa Kupaları'ndaki rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi sonrası temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.

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Temsilcilerimizin Avrupa Kupaları'ndaki rakipleri belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinin rakipleri belli oldu. Galatasaray, saat 13.00'te kurasını çekti ve Zalgiris Vilnius - FC Struga'nın galibiyle oynayacak. Konferans Ligi kura çekimi sonrası eşleşmeler ise şöyle:

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda, La Fiorita 1967 (San Marino) - Zimbru Chisinau (Moldova) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana (Arnavutluk) - Dinamo Batum (Gürcistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Bir başka temsilcimiz Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Romanya'nın CFR Cluj takımı oldu.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

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