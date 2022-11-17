Terör kurutulmaya devam ediyor! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Terör kurutulmaya devam ediyor! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruya göre Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Terör kurutulmaya devam ediyor! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

"TERÖRÜ KURUTMAKTA AZİMLİYİZ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…"

Terör kurutulmaya devam ediyor! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

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