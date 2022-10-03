Terör örgütüne ağır darbe! MSB açıkladı: Üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından güzel haberi duyurdu. Açıklamalara göre, sözde üst düzey yöneticinin de içinde olduğu saldırı hazırlığında oldukları öğrenilen 7 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
"TERÖRİSTLERİ HENDEKLERE GÖMMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Bakanlığın yaptığı açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı: "Suriye’nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi."
Suriye’nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/autqcgmXHb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2022