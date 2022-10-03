Terör örgütüne ağır darbe! MSB açıkladı: Üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan duyurdu. Açıklamalara göre saldırı hazırlığında olan 6 teröristin yanı sıra sözde üst düzey yöneticinin de etkisiz olduğu belirtildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Terör örgütüne ağır darbe! MSB açıkladı: Üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından güzel haberi duyurdu. Açıklamalara göre, sözde üst düzey yöneticinin de içinde olduğu saldırı hazırlığında oldukları öğrenilen 7 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Terör örgütüne ağır darbe! MSB açıkladı: Üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi

"TERÖRİSTLERİ HENDEKLERE GÖMMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bakanlığın yaptığı açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı: "Suriye’nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi."

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