Onur Şener cinayeti hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Tüm süreci kendi açımızdan takip edeceğiz"

Müzisyen Onur Şener'in vahşice öldürülmesi ve katil zanlıları hakkındaki iddialar ile ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "İster özel sektör ister kamuda çalışsın hiç istemesek de bazı insanların maalesef bu tip canavarca işlere imza attıklarını görebiliyoruz. Bu acı karşısında bile siyasi polemik üretmeye çalışanların, bu acıyı ve cinayeti istismar etmekten başka hiçbir izahı yoktur" dedi.

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Onur Şener cinayeti hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Tüm süreci kendi açımızdan takip edeceğiz"

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının sona ermesi sonrası kameraların karşısına çıkarak Ankara'da müzisyenlik yaptığı mekanda 3 kişi tarafından canice öldürülen Onur Şener ile ilgili sorulara yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cinayet işlenir işlenmez hemen kişilerin hangi bakanlıkta çalıştığının, kamu görevlisi olup olmamasının, bir polemik konusu olması da bu acı karşısında duyarsızlığın bir örneği olarak gündeme geldi." dedi.

Onur Şener cinayeti hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tüm süreci kendi açımızdan takip edeceğiz

"İÇİMİZİN PARÇALANDIĞINI İFADE ETMEK İSTERİM"

Açıklamalarına devam eden Ömer Çelik şu ifadelere yer verdi:

"Bu cinayetten büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve tüm MYK üyelerimizin büyük bir acı duyduğunu ifade etmek isterim. Acılı aileye baş sağlığı diliyorum. Arkadaşlarımız aileyi ziyaret ederek yanlarında olacak.

Bu cinayetin canavarca hislerle gerçekleştiği çok açık. Biz bu davayı yakından takip edeceğiz. Bu cinayeti gerçekleştirenlerin gereken cezayı alması için takipçisi olacağız. Tüm süreci kendi açımızdan takip edeceğiz. Eşinin ve evlatlarının fotoğraflarını gördüğümüzde içimizin parçalandığını ifade etmek isterim.

Cinayet işlenir işlenmez hemen kişilerin hangi bakanlıkta çalıştığının, kamu görevlisi olup olmamasının, bir polemik konusu olması da bu acı karşısında duyarsızlığın bir örneği olarak gündeme geldi.

İster özel sektör ister kamuda çalışsın... Hiç istemesek de bazı insanların maalesef bu tip canavarca işlere imza attıklarını görebiliyoruz. Lanetliyoruz, hepsinin Allah belasını versin.

Bu acı karşısında bile siyasi polemik üretmeye çalışanların, bu acıyı ve cinayeti istismar etmekten başka hiçbir izahı yoktur."

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