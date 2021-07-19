Teşrik tekbirini kadınlar getirir mi? Teşrik tekbiri kimlere vacip? Unutulursa ne yapılır?

Kurban Bayramı heyecanı arife gününde iyiden iyiye vatandaşlar tarafından hissedilmeye başlandı. Arife günü de dahil olmak üzere 5 gün boyunca ibadetlerle geçirmek isteyenler teşrik tekbiri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bizler de bu konuda Teşrik tekbirini kadınlar getirir mi? Teşrik tekbiri kimlere vacip? Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır? sorularına haberimizde yer verdik.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik tekbiri Kurban Bayramının arife günü sabah namazından başlayarak, bayramın dördüncü gününe kadar 23 farz namazının arkasından birer defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" tekbir getirilmesidir.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde teşrik tekbiri hakkında şu ifadeler yer almaktadır:

"Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501)."

TEŞRİK TEKBİRİNİ KADINLAR GETİRİR Mİ? TEŞRİK TEKBİRİ KİMLERE VACİP?

Teşrik tekbirini sadece erkekler getirmez. Teşrik tekbiri kadın ve erkek her Müslümana vaciptir. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vaciptir.

"Allahü Ekber Allahü Ekber" lafzı şerifini, İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselamı kurban etmek üzere iken kesmekte acele etmesin diye Cebrail A.S. okumuştur. Bu tekbiri işitince İbrahim Aleyhisselam:

"La ilahe illallahü vallahü Ekber" buyurdu. İsmail Aleyhisselam da kesilmeyeceğini anlayınca:

"AllahüEkber ve lillahil-hamd" buyurdu.

TEŞRİK TEKBİRİ UNUTULURSA NE YAPILIR?

Teşrik tekbiri unutulursa Hanefi mezhebine göre kaza edilir. Ancak diğer üç mezhebe göre sünnet olduğu için kaza edilmez. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).