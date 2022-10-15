TFF duyurdu! Bartın'daki maden kazası nedeniyle maçlarda saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Bartın Amasra'da meydana gelen maden kazasında ölenlerin için oynanacak olan tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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TFF duyurdu! Bartın'daki maden kazası nedeniyle maçlarda saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. "

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