TFF duyurdu! İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"A Millî Takım'ın 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile oynayacağı özel maç öncesinde aday kadroda değişikliğe gidildi.
Millî futbolcularımız İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı."
İrfan Can Kahveci
Orkun Kökçü