TFF duyurdu! İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

TFF, İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü'nün A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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TFF duyurdu! İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Millî Takım'ın 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile oynayacağı özel maç öncesinde aday kadroda değişikliğe gidildi.

Millî futbolcularımız İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı."

TFF duyurdu! İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

İrfan Can Kahveci

ffbpsmaxwae9-r.TFF duyurdu! İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Orkun Kökçü

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