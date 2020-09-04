Süper Lig'de sezon öncesi hazırlıkları kapsamında katılan takımlar için oldukça önemli bir turnuva olan The Land Of Legends Cup turnuvası, final için sahaya çıkıyor. Dörtlü turnuvada Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor sezon öncesinde takımların durumlarını deniyor. Oynanan ilk maçlarda, Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etmişti. Sivasspor ise Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek, turnuvanın finaline yükselmeyi başardı. Finalde, Fenerbahçe ve Sivasspor karşı karşıya geldi.

The Land Of Legends Cup turnuvası başlıyor!

ŞAMPİYON FENERBAHÇE!

Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanan karşılaşmada kazanan taraf, Fenerbahçe. Sezon öncesi hazırlık maçlarında iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe, ilk kez düzenlenen The Land Of Legends Cup'ta oynadığı iki maçta da gol yemeyerek kupanın galibi oldu.

Sarı-lacivertlilerde Sivasspor karşısında kupayı getiren gol, 67. dakikada geldi. Caner Erkin şık bir serbest vuruş ile takımını galibiyete taşıdı. Galibiyetin yanı sıra yeni transferleri Enner Valencia ve Mauricio Lemos'u da izleme şansı bulan Fenerbahçe taraftarları, sezon öncesi takımın görüntüsünden oldukça memnun.

HANGİ KANALDA?

The Land Of Legends Cup final maçında Fenerbahçe ve Sivasspor, 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele D-Smart ekranlarında Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak. Spor Smart kanalını izlemek için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

SPOR SMART kaçıncı kanalda? Nasıl izlenir? Spor Smart frekans

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Sadık, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç, Sinan Gümüş, Thiam, Frey

Sivasspor: Muammer, Marcelo, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Yatabare