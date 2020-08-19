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The Land Of Legends Cup turnuvası başlıyor!

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde takımların sezona hazırlığını ölçen turnuvalardan birisi bu sezon The Land Of Legends Cup olacak. Match PR'ın düzenlediği turnuvada Beşiktaş ve Fenerbahçe'de mücadele edecek.

The Land Of Legends Cup turnuvası başlıyor!

11 Eylül'de başlama vuruşunu yapacak Süper Lig'de transfer dönemi hızla devam ediyor. Yeni transferlerle yeni sezona hazırlanan kulüpler, sezon öncesi kamplarını tamamladıktan sonra, hazırlık maçlarına çıkarak gelecek sezon için kadrolarını ve oyunlarını ölçecek. The Land Of Legends Cup turnuvası da sezon öncesi takımların durumlarını görmek için oldukça iyi bir şans. Süper Lig'den 4 takımın oynayacağı turnuvada Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ve Antalyaspor mücadele edecek. Peki, The Land Of Legends Cup nedir? Ne zaman? Hangi kanalda? Hangi takımlar oynayacak? Detaylar haberimizde...

THE LAND OF LEGENDS CUP NEDİR?

The Land Of Legends Cup, Match PR şirketinin düzenlediği bir futbol turnuvasıdır. The Land Of Legends'ın sponsorluğunda oynanacak olan turnuvada Süper Lig'den 4 takım yeni sezon öncesi kozlarını paylaşacak. 

 

NE ZAMAN BAŞLAYACAK? HANGİ TAKIMLAR OYNAYACAK?

The Land Of Legends Cup turnuvası, 31 Ağustos tarihinde başlayacak. 31 Ağustos'ta başlayan ilk maçın ardından turnuva 5 Eylül'e kadar devam edecek. 

The Land Of Legends Cup turnuvası başlıyor!

Turnuvanın yarı finalinde Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçları oynanacak. Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki karşılaşma 31 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasındaki maç ise 1 Eylül Salı günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta yapılacak.

HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ve Antalyaspor'un katılacağı The Land Of Legends Cup, 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında, D-Smart ekranlarından naklen yayınlanacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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