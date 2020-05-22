The Last Dance belgeselinde yer almaktan memnun olmayan 1 kişi daha var!

The Last Dance yayınlanmaya başladığı ilk günden beri gündemden düşmüyor. Şimdi de Scottie Pippen belgeselde yer almaktan memnun değil...

Michael Jordan ve takımı Chicago Bulls’un 1991 – 1998 arası efsaneleştiği yılları anlatan “The Last Dance” belgeseli final bölümünün yayınlanmasıyla geçtiğimiz gün sona erdi. Dev yapımın tamamlanmasının ardından belgeselde yer alan oyunculardan yorumlar gelmeye devam ediyor.

ESPN yazarı David Kaplan, Michel Jordan’dan sonra şampiyon takımın en önemli parçası olan Scottie Pippen’ın belgesel sonrası çok öfkeli olduğunu söyledi. Habere göre Pippen, MJ’in belgeselde kendisine bencil demesi sebebiyle zıvanadan çıktı.

Kaplan, “1998 senesindeki Utah Jazz’a karşı oynanan finalin 6. maçında sakatlanmasına karşın sahada kaldı. Jazz takımı tüm maç üzerine oynamasına rağmen sahadaydı” diyerek efsane yıldızın öfkesinin sebebini açıkladı.

Jordan belgeselde, Pippen’ın sezon içinde olduğu ameliyat sebebiyle aldığı kararı ‘bencilce’ olarak nitelendirmişti.

HORACE GRANT DE MICHAEL JORDAN’A KIZGIN

Belgesel sonrası durumdan memnun olmayan birçok sporcu bulunuyor. Bulls kadrosunun bir başka üyesi Horace Grant de belgeselde söylenenlerin yalan olduğunu iddia etmişti.

The Last Dance’ta “Jordan Kuralları” isimli kitabın yazarı Sam Smith’in kadrodaki özel hikayeleri Grant’ten aldığı söyleniyordu. Grant ise bu iddiayı belgeselde de yalanlamıştı.

Sonrasında Chicago’daki bir radyoda yaptığı açıklamada Grant, “Yalan, yalan, yalan… Eğer Michael’ın bana karşı bir kini varsa bunu iki erkek gibi halledelim. Bu konuyu oturup konuşalım ya da farklı bir şekilde halledelim. Ama o bunun yerine, bilgileri benim sızdırdığımı söylüyor. Sam ile iyi arkadaştık ve hala iyi arkadaşız. Ancak o soyunma odasından hiçbir kişisel bilgiyi dışarı sızdırmam” demişti.

Smith bu ay başında, Grant’in kötü oynadığı bir maçın ardından MJ’in yemeğini önünden aldığını söylemiş ve Grant de bu hikayeyi doğrulamıştı.

Jordan’ın ilk emekliliği sırasında Orlando Magic’e takas edilen Grant, Bulls’un ilk kazandığı üçlemenin önemli parçalarından biriydi. Ayrıca Grant Magic’te bir kez de all-star olma başarısı göstermişti.

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