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  3. The Wire'daki 'Omar Little' rolünü canlandıran Michael K. Williams evinde ölü bulundu!

The Wire'daki 'Omar Little' rolünü canlandıran Michael K. Williams evinde ölü bulundu!

HBO'nun popüler yapımlarından 'The Wire' dizisindeki 'Omar Little' karakterini canlandıran Michael K. Williams, 54 yaşında yaşamını yitirdi.

The Wire'daki 'Omar Little' rolünü canlandıran Michael K. Williams evinde ölü bulundu!

Sinemaseverlerin yakından tanıdığı isim olan HBO'nun popüler yapımlarından 'The Wire' dizisindeki 'Omar Little' rolüyle tanınan Michael Kenneth Williams hayatını kaybetti.

Yeğeni, Brooklyn'deki dairesinin oturma odasında 54 yaşındaki sevilen oyuncunun cansız bedenini buldu.

Polis Michael K. Williams'ın ölümünde aşırı doz uyuşturucu ihtimali üzerinde dururken,  henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. 

The Wire'daki Omar Little rolünü canlandıran Michael K. Williams evinde ölü bulundu!

Sinemaseverlerin yakından tanıdığı bir isim olan ABD’li ünlü oyuncunun hayatını kaybetmesi sonrasında çok sayıda isimden başsağlığı mesajı geldi.

The Wire'daki Omar Little rolünü canlandıran Michael K. Williams evinde ölü bulundu!

MİCHAEL K. WİLLİAMS KİMDİR?

28 Kasım 1966’da dünyaya gelen  Amerikalı aktör, dansçı ve muhabir olan Williams en iyi bilinen rolünü HBO drama serisi olan The Wire'da Omar Little olarak üstlenmişti.

Boardwalk Empire'da Albert "Chalky" White karakterine hayat veren oyuncu ayrıca The Road, Inherent Vice, The Night Of, Gone Baby Gone, 12 Yıllık Esaret gibi televizyon ve sinema prodüksiyonlarında da yer aldı.

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