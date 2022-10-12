THY uçağında hareketli dakikalar! Endonezyalı yolcunun yaptıkları uçağı acil inişe zorladı!

Türk Hava Yolları'na ait uçağın İstanbul'dan Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya uçtuğu sırada bir yolcunun kabini memuruna saldırıp parmağını ısırması sonrası uçak acil olarak iniş yaptı.

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THY uçağında hareketli dakikalar! Endonezyalı yolcunun yaptıkları uçağı acil inişe zorladı!

İstanbul'dan Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya gitmek için uçuş yapan THY uçağında beklenmedik bir hadise yaşandı. Uçakta bulunan ve Endonezyalı olduğu öğrenilen yolcunun alkollü olmasından dolayı rahatsızlık vermesi sonrası kabin memurları tarafından uyarılınca uçak bir anda savaş alanına döndü.

TEKME TOKAT SALDIRIP PARMAĞINI ISIRDI

Kendisini uygun bir dille uyaran kabin memuruna ilk olarak tekme atarak saldıran alkollü yolcu, daha sonra da memurun parmağını koparırcasına ısırdı. Olayın daha da büyümesinin engellenmesi için uçağın pilotu Endonezya’nın Maden şehrine acil iniş yaptı.

THY uçağında hareketli dakikalar! Endonezyalı yolcunun yaptıkları uçağı acil inişe zorladı!

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Uçak Maden şehrine indikten sonra saldırgan yolcu emniyet görevlileri tarafından gözaltına alındı. Parmağı ısırılan memura ise ekip arkadaşları ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yolcu gözaltına alındıktan sonra uçak tekrardan Jakarta'ya gitmek için uçuşa geçti. Yaralı kabin memurunun da tedavisi Jakarta'da devam edecek.

THY uçağında hareketli dakikalar! Endonezyalı yolcunun yaptıkları uçağı acil inişe zorladı!

KENDİ MESLEĞİ DE PİLOTMUŞ

Endonezya basınında yer alan haberlerde ise olay çıkaran yolcunun isminin Mumamad Jhon Jaiz Boudewijn (48) olduğu, Endonezya merkezli bir havayolu şirketinde pilot olarak çalıştığı bilgisi yer aldı.

THY uçağında hareketli dakikalar! Endonezyalı yolcunun yaptıkları uçağı acil inişe zorladı!

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