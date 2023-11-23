Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Hedefimiz 2028’e kadar 26’lık oranı yüzde 35’lere çıkarmaktır"

10’uncu Helal Expo Ticaret Fuarı'nın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “İslam ülkeleriyle ticaretimizin payı 20 sene önce yüzde 11’di. Geçen yıl bu rakamı yüzde 26’ya çıkardık. Hedefimiz 2028’e kadar bu oranı yüzde 35’lere çıkarmaktır"

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Hedefimiz 2028’e kadar 26’lık oranı yüzde 35’lere çıkarmaktır"

10’uncu Helal Expo Ticaret Fuarı'nın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “İslam ülkeleriyle ticaretimizin payı 20 sene önce yüzde 11’di. Geçen yıl bu rakamı yüzde 26’ya çıkardık. Hedefimiz 2028’e kadar bu oranı yüzde 35’lere çıkarmaktır. 2002 yılında 5 bin kadar İslam ülkelerinden öğrenciler, Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görüyorlardı. Şu anda ise 300 bin den fazla İslam ülkelerinden öğrenciler, Türkiye üniversitelerinde eğitim görüyorlar” dedi.

10’uncu Helal Expo Ticaret Fuarı kapılarını açtı. İslam ülkelerinden birçok katılımcı fuarın açılışında yer aldı. “Küresel Helal Ekonomiye Açılan Kapı: Potansiyeli Fark Et ve Ortaya Çıkart” temasıyla gerçekleşen fuara 40 ülkeden 500 firma katıldı. 10 bini yabancı olmak üzere 40 binden fazla ziyaretçi ise fuarda yer aldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Son 10 yılda Türkiye dünyada önemli bir sağlık üssü haline geldi. 2012 yılından 2022 yılına kadar sağlık turizmi için Türkiye’yi tercih edenlerin sayısı 5 kat arttı. Bu sayede 2 milyar 100 milyon döviz gerçekleşti. Bu yıl geçen yılın ilk 9 ayına göre sağlık turisti sayısı yüzde 17 artarken sağlık hizmeti ihracatımız yüzde 9.5 artış gösterdi” dedi.

“Türkiye son 10 yılda önemli bir sağlık üssü haline geldi”

Son 10 yılda Türkiye’nin sağlık sektöründe üst sıralara yükseldiğini belirten Bakan Bolat, “Son 10 yılda Türkiye dünyada önemli bir sağlık üssü haline geldi. 2022 yılında 1.2 milyon kişi Türkiye’den sağlık hizmeti almış. 2012’ye göre tam 5 katı bir artış yaşanmış. Bu olan durum ülkemize 2 milyar 100 milyon dolar döviz geliri kazandırmıştır. Bu yılın ilk 9 ayında 1 milyon 30 bin kişi ülkemize yurtdışından gelip sağlık hizmetleri aldılar ve 1 milyar 700 milyon dolarlık sağlık turizmi geliri elde edildi. Bu yıl geçen yılın ilk 9 ayına göre sağlık turisti sayısı yüzde 17 artarken sağlık hizmeti ihracatımız da yüzde 9,5 artış göstermiştir. Bu yıl tüm dünyaya hizmetlerimizi yaygınlaştırmak için ‘Heal in Türkiye’ sloganı ile sağlık hizmeti ihracat portalı oluşturuldu” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin sağlık turizmindeki başarısı batılı ülkelerin dikkatini çekiyor”

Türkiye’nin sağlık turizminde ülkelerin dikkatini çektiğini belirten Bakan Bolat, “Dünyada 25 trilyon dolarlık mal ticareti var. Bunun yanında 7 trilyon 200 milyar dolarlıkta hizmetler ticareti var. Bu hizmetlerin içinde taşımacılık, turizm, sağlık, eğitim hizmetleri, yazılım ve bilişim gibi çeşitli alanlar vardır. Sağlık turizmi ülkemizde her geçen dönemle önemi artan ve büyüklüğü artan önemli bir sektör. 21 yılda sağlık alanında ok büyük reformlar yapıldı. Sağlığın önemli bir unsur olduğunun bilinciyle hem hastaneler hem de hastanelerin donanımı ve sağlık hizmetleri noktasında çok büyük yenilikler yapıldı. Bine yakın hastane yapıldı. 25’e yakın şehir hastaneleri kuruldu. Türkiye’nin bu başarısı başta komşu ülkeler sonrasında İslam ülkeleri hatta batı ülkelerinin dikkatini çekti” diye konuştu.

“Bin 200’ün üzerinde helal belgesi HAK’ın akreditasyon güvencesi altına alınmıştır”

Bakan Bolat, “Dün Ticaret bakanlığımıza bağlı olan Helal Akreditasyon Kurumu’nu (HAK) ziyaret ettik. Arkadaşlarımızla orada çalışmalar adına istişare yaptık. Türkiye’de HAK tarafından 54 akreditasyon kararı alınmıştır. Böylece Müslümanların şüpheden uzak bir şekilde aldıkları ve tükettikleri ürünlerin helal ve sağlık olduklarına dair güvenebilecekleri ticaretin kolaylaşması sağlanmıştır. Türkiye’de bin 200’ün üzerinde helal belgesi HAK’ın akreditasyon güvencesi altına alınmıştır” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz; İslam ülkeleriyle ticaretimizin payını 2028’de yüzde 35’lere çıkarmak”

Bakan Bolat, “İslam ülkeleriyle ticaretimizin payı 20 sene önce yüzde 11’di. Geçen yıl bu rakamı yüzde 26’ya çıkardık. Hedefimiz 2028’e kadar bu oranı yüzde 35’lere çıkarmaktır. 2002 yılında 5 bin kadar İslam ülkelerinden öğrenciler, Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görüyorlardı. Şu anda ise 300 bin den fazla İslam ülkelerinden öğrenciler, Türkiye üniversitelerinde eğitim görüyorlar” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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