Bursa’da soluk kesen operasyonların görüntüsü ortaya çıktı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı Bursa’da teknik ve fiziki takibi yapılan 122 torbacıya yönelik özel harekat, helikopter ve dron destekli şafak vakti yapılan Narkogüç 37 operasyonu nefesleri kesti.

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Bursa’da soluk kesen operasyonların görüntüsü ortaya çıktı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı Bursa’da teknik ve fiziki takibi yapılan 122 torbacıya yönelik özel harekat, helikopter ve dron destekli şafak vakti yapılan Narkogüç 37 operasyonu nefesleri kesti. Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun "Bursa'yı bu embesillerden, bu sülüklerden temizlemeden durmak yok" dediği operasyonun helikopter görüntüleri paylaşıldı.

SOLUK KESEN OPERASYONLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce teknik ve fiziki takibi yapılan sokak satıcılarına yönelik helikopter ve dron destekli 1000 polisin katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyona katılan ekipleri uğurlayan Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu yaptığı konuşmada "Bursa'yı bu embesillerden bu sülüklerden temizlemeden durmak yok" dedi.

Bursa’da soluk kesen operasyonların görüntüsü ortaya çıktı!

Yapılan operasyonlarda daha önce haklarında kesinleşmiş 2 ila 8 yıl arası hapis cezası bulunan 58 kişi ile torbacı diye tabir edilen 64 kişi toplamda 122 kişi gözaltına alındı,

Bursa’da soluk kesen operasyonların görüntüsü ortaya çıktı!
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 10.2 kilogram Metamfetamin, 2.8 kilogram Bonzai, 709 gram esrar, 12 adet Sentetik Ecza Tablet, 6 adet Ecstasy, 6 adet tabanca, 3 adet tüfek, 70 adet fişek, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 104 bin 500 lira ele geçirildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde özel harekat ve hassas köpeklerin de katıldığı helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 122 kişinin sorgusunun sürdüğü, mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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