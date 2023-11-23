Kayseri'de kahreden görüntü! Ağaca asılı erkek cesedi bulundu!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde köpek gezdiren vatandaşlar, boş arazide ağaca asılı halde erkek cesedi buldu.

SABAH SAATLERİNDE KÖPEĞİNİ GEZDİREN VATANDAŞ TARAFINDAN BULUNDU

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Becen Mahallesi Özaltın sokak üzerinde sabah saatlerinde köpek gezdiren vatandaşlar; boş arazide ağaca asılı halde erkek cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İsminin Ö.A. (30) olduğu belirlenen şahsın cansız bedeni, incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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