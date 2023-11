Tuzla belediyesinden bir İstanbul nostaljisi! Palmiye balık ekmek hizmete girdi!

Tuzla Belediyesi tarafından hayata geçirilen Palmiye Sosyal Tesisleri bünyesinde ‘Palmiye balık ekmek’ restorandı açıldı. 12.00 ile 20.30 saatleri arasında açık olacak restoran, haftanın 6 günü vatandaşlara hizmet verecek. Açılışa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Eminönü balık ekmeğini, klasik bir İstanbul nostaljisini Tuzla’da yaşatalım dedik. Palmiye balığın hemen yanına balık ekmek tesisi yaptık” dedi.

Tuzla Belediyesi, halka hizmet anlayışıyla bir aş evi, 8 sosyal tesisi ve 7 çay evi ile Tuzla, İstanbul ve çevresindeki ilçelere hizmet veriyor. Her bütçeye uygun, eşsiz lezzetler sunan bu tesislere bir yenisi daha eklenerek, ekmek arası balık servisi başladı. Sosyal belediyecilik anlayışını her zaman önde tutarak hizmetlerine devam eden Tuzla Belediyesi, vatandaşlara ağız tadıyla denize sıfır bir mekânda hem yemek yeme hem de eğlenceli vakit geçirme imkânı da sunuyor. Salı günleri hariç haftanınım her günü 12.00 ile 20.30 saatleri arasında açık olacak restoran vatandaşlara hizmet verecek. Tuzla’da yaşayanların ya da kenti ziyarete gelenlerin ayaküstü uğrayıp balık ekmek yiyeceği bir alanı Tuzla’ya kazandırdıklarını belirten Başkan Yazıcı, “Tesislerimiz için Türkiye’nin en uygun ve en kaliteli tesisleri diyorduk. Buradaki balık ekmek menüsünün de Türkiye’nin en uygun menüsü olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Tuzla Kart’a sahip olanlar için yüzde 20 indirim de mevcut. Tuzlalı olmak ayrıcalıktır” ifadelerini kullandı.

Gönül Elleri Çarşısı’nın gönüllü kadınlarının da yer aldığı açılışta, kadınlar hem birlikte olmanın keyfini sürdü hem de deniz manzarasına karşı balık ekmek yemenin verdiği memnuniyeti dile getirdi.

“KLASİK BİR İSTANBUL NOSTALJİSİNİ TUZLA’DA YAŞATALIM DEDİK”

Eminönü’nden sonra Tuzla’da balık ekmek yenileceğini söyleyen Başkan Yazıcı, “Bizim çay simit evleriyle beraber 15’i bulan tesisimiz mevcut. Balık ürünlerini içeren bir diğer tesisimiz Palmiye Balık Restoranımızda çok sıra oluyordu. Biz de İstanbul’un meşhur Eminönü balık ekmeğini, klasik bir İstanbul nostaljisini Tuzla’da yaşatalım dedik. Palmiye balığın hemen yanına balık ekmek tesisi yaptık. Self servis olarak balığınızı alıp, denizin kenarında güzel bir manzarada yemek yiyebileceğiniz balık ekmek tesisimiz sizleri bekliyor. Tesislerimiz için Türkiye’nin en uygun ve en kaliteli tesisleri diyorduk. Buradaki balık ekmek menüsünün de Türkiye’nin en uygun menü olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Tuzla Kart’a sahip olanlar için yüzde 20 indirim de mevcut. Tuzlalı olmak ayrıcalıktır” ifadelerini kullandı.

“DENİZ KENARINDA FEVKALADE VE RÜYALARIMIZDA GÖREBİLECEĞİMİZ BİR YER OLMUŞ”

Balık ekmek tesisinden oldukça memnun kaldığını belirten Hayrunnisa Avcı Kara, “Şadi Başkanımız biz buraya taşındığımızda da yanımızdaydı, onun yolunda gidiyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz. Tuzlamıza çok güzel icraatlar yaptı. Buraya geldiğimde Tuzla boşluktu ama Başkan Yazıcı gelip her yeri doldurdu, Allah ondan razı olsun. Burası da deniz kenarında fevkalade, rüyalarımızda görebileceğimiz bir yer olmuş. Başarılar dilerim, bu başarımız umarım devamlı olur. Yanımdaki arkadaşla da birkaç gün sonra tekrar gelelim diye konuştuk. Bu açılışta başkanımızla, Fatma Hanım’la birlikte olmaktan ötürü çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Beyhan Adıgüzel de “Burada yediğim lezzet çok güzeldi, yeni açılmış hayırlısı olsun. Manzarası da harika çok beğendim, yapanların da ellerine sağlık. Arkadaşlarıma ve çevremdekilere tavsiye edeceğim” dedi.

“ÖNCEDEN SİRKECİ’YE GİTMEK İÇİN BİR SAAT YOL ÇEKİLMESİ GEREKİYORDU”

22 senedir Tuzla’da oturduğunu vurgulayan Selma Kocaşallı ise “İstanbul’un simgesi olan balık ekmek artık kapımıza geldi. Önceleri Sirkeci’ye gitmek için bir saat yol çekilmesi gerekiyordu ama bizim için artık sadece 10 dakika. Mekân olağanüstü, lezzet çok güzel fiyatsa karın doyurmak için mükemmel bir fiyat. Bizim etkinliklerimiz her zaman çok güzel geçiyor. Gönüllü kadınlar olarak 13 yıldır bir aradayız ve toplandığımızda aile ortamında toplanıyormuş gibi oluyoruz. Bugün de yine çok keyifli bir gündü” diye konuştu.

Balık ekmeği çok beğendiğini söyleyen Hatice Yılmaz da “Geldik, tattık ve çok beğendik. İyi ki açılmış, yer olarak manzarası çok güzel. Tadı da fiyatlar da çok harika. Hatta Tuzla Kart’a indirim de varmış, gelmek istenler için buradan da duyurayım. Kısacası doyabileceğiniz bir menü olduğunu söyleyebilirim” dedi.

