TikTok oyunu sonu oldu! Bir daha komadan çıkamayacak!

İngiltere'de jimnastik alanındaki yeteneğiyle tanınan 12 yaşındaki Archie Battersbee, 7 Nisan tarihinde TikTok'ta viral olan boğma oyununu oynarken boynuna geçirmiş olduğu bağ nedeniyle nefessiz kalarak komaya girdi. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşayan Archie için doktorlar komadan çıkmasına ihtimal vermiyor.



Hastane tarafından fişi çekilecek olan küçük Archie'nin ailesi, oğullarının yaşamdan koparılmaması için hukuki mücadelelere başvurdu.

Beyin ölümü gerçekleşen Archie'nin annesi Hollie Dance, “Oğlumun kalbi halen atarken onun yaşamdan koparılmasına rıza göstermemi bekliyorlar, bu acımasızlık, Hastanelerde Covid-19 hastaları en az üç ay yoğun bakımda tutulabiliyordu. Benim oğlumdan neden hemen vazgeçiyorlar?” açıklamalarında bulunarak isyanını dile getirdi.

TİKTOK'TA GÖRMÜŞ

Edinilen bilgiye göre; küçük çocuğun ailesi, çocuklarının TikTok’ta viral olan kendini boğarak bayıltma akımını deneyerek kendine zarar verdiğini düşünüyor.

Akıma göre kullanıcılar, kendilerini bayılttıktan sonra ayıldıkları anları kaydederek görüntüleri paylaşıyor. Adeta bir meydan okuma oyunu olan akım yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'nde onlarca çocuğun hayatını kaybettiği biliniyor.