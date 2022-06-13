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TikTok oyunu sonu oldu! Bir daha komadan çıkamayacak!

İngiltere'de, sosyal medya platformu TikTok'ta viral olan boğma oyununu kendi kendine deneyen 12 yaşındaki çocuk, nefessiz kalarak komaya girdi. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşayan çocuğun fişinin çekilmemesi için ailesi hastaneyle mücadele ediyor.

TikTok oyunu sonu oldu! Bir daha komadan çıkamayacak!

İngiltere'de jimnastik alanındaki yeteneğiyle tanınan 12 yaşındaki Archie Battersbee, 7 Nisan tarihinde TikTok'ta viral olan boğma oyununu oynarken boynuna geçirmiş olduğu bağ nedeniyle nefessiz kalarak komaya girdi. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşayan Archie için doktorlar komadan çıkmasına ihtimal vermiyor. 
TikTok oyunu ölüme götürüyordu!
Hastane tarafından fişi çekilecek olan küçük Archie'nin ailesi, oğullarının yaşamdan koparılmaması için hukuki mücadelelere başvurdu.

TikTok oyunu ölüme götürüyordu!

Beyin ölümü gerçekleşen Archie'nin annesi Hollie Dance, “Oğlumun kalbi halen atarken onun yaşamdan koparılmasına rıza göstermemi bekliyorlar, bu acımasızlık, Hastanelerde Covid-19 hastaları en az üç ay yoğun bakımda tutulabiliyordu. Benim oğlumdan neden hemen vazgeçiyorlar?” açıklamalarında bulunarak isyanını dile getirdi.

 

TİKTOK'TA GÖRMÜŞ

Edinilen bilgiye göre; küçük çocuğun ailesi, çocuklarının TikTok’ta viral olan kendini boğarak bayıltma akımını deneyerek kendine zarar verdiğini düşünüyor.

TikTok oyunu ölüme götürüyordu!

Akıma göre kullanıcılar, kendilerini bayılttıktan sonra ayıldıkları anları kaydederek görüntüleri paylaşıyor. Adeta bir meydan okuma oyunu olan akım yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'nde onlarca çocuğun hayatını kaybettiği biliniyor. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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