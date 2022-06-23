TikTok terörü hız kesmiyor! Video uğruna birbirlerine sıktılar!

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. TikTok'ta paylaşmak için videolar çeken 2 genç, ellerindeki tabancalarla birbirlerine ateş ettiler. Cep telefonlarından kayda aldıkları o anları TikTok'ta paylaştılar. Paylaşılan görüntüler, izleyenler tarafından polise şikayet edildi. Şikayet üzerine ekipler harekete geçti. Görüntülerdeki 2 gencin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. (İHA)