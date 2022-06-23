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  3. TikTok terörü hız kesmiyor! Video uğruna birbirlerine sıktılar!

TikTok terörü hız kesmiyor! Video uğruna birbirlerine sıktılar!

Bursa İnegöl'de, TikTok videosu çekmek için birbirine kurşun yağdıran 2 gencin görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. TikTok'ta paylaşmak için videolar çeken 2 genç, ellerindeki tabancalarla birbirlerine ateş ettiler. Cep telefonlarından kayda aldıkları o anları TikTok'ta paylaştılar. Paylaşılan görüntüler, izleyenler tarafından polise şikayet edildi. Şikayet üzerine ekipler harekete geçti. Görüntülerdeki 2 gencin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. (İHA)

TikTok terörü hız kesmiyor! Video uğruna birbirlerine sıktılar!

TikTok terörü hız kesmiyor! Video uğruna birbirlerine sıktılar!

TikTok terörü hız kesmiyor! Video uğruna birbirlerine sıktılar!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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