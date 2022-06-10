TikTok videosu sınırları zorladı! Çocuk kaçırma olayı ellerinde patladı!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, bagajdaki 2 çocuğu darp eden minibüs sürücü ve yanındaki 2 kişi daha sonra uzaklaştı. Mahallenin sokağa döküldüğü olayın Tiktok videosu için kurgulandığı öğrenildi.

2 ÇOCUK DARP EDİLEREK KAÇIRILDI

Sınırları zorlayan olay saat 21.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre sokağa hızla girerek turlayan bir minibüs, kısa süre sonra durdu. Araçtan inen sürücü ve yanındaki iki kişi bagaj kapısını açtıkları minibüsün içindeki 2 çocuğu darp etmeye başladı. Vatandaşların çocukların kaçırıldığını düşünmesi üzerine polis ekiplerine haber verilirken, sürücü ve yanındaki arkadaşları aynı araç ile hızla bölgeden kaçarak uzaklaştı.

"HALK KONUYU YANLIŞ ANLADI"

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçan şahısların yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını izleyip aracın plakasını tespit etti. Şahısların yakalamak için çalışma başlatılırken gerçek ise daha sonra anlaşıldı. Şahısların ifadelerinde TikTok uygulaması için video çektiklerini ve mahalle halkının konuyu yanlış anladıklarını belirttikleri yer aldı.

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